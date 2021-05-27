Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef alan sözlerine yanıt geldi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yassıada’da partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef alan sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yant geldi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Erdoğan, yine atıp tutmuşsun. Kılıçdaroğlu ülkenin dertlileri ile yan yanadır. Sen git çetelerle magazincilik oyna. Adnan Menderes’i de kendi algı oyunlarına alet etme! Bu vesileyle Adnan Menderes’i rahmetle anıyorum"
Erdoğan, yine atıp tutmuşsun. Kılıçdaroğlu ülkenin dertlileri ile yan yanadır. Sen git çetelerle magazincilik oyna. Adnan Menderes’i de kendi algı oyunlarına alet etme! Bu vesileyle Adnan Menderes’i rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/uGgsWHn4WN— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 27, 2021
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