Kendini polis olarak tanıtıp 16 kişiyi gasp etti
Bağcılar'da kendini polis olarak tanıtıp gasp yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pakistan uyruklu Muhammed A. (18) ve Muhammed N'nin (22) kendini polis olarak tanıtan şüpheli tarafından cep telefonu ve 500 lirasının gasp edilmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarından şüphelinin girdiği ikameti belirleyen polis, içerideki Pakistan uyruklu 14 kişinin de aynı zanlı, zanlılarca eve zorla girilerek cep telefonlarının gasp edildiğini tespit etti.
Esenler'de metruk bir binada oldukları anlaşılan 1'i Afganistan 5'i Pakistan uyruklu 6 zanlı yakalanırken, gözaltına alınan şüphelilerden Pakistan uyruklu Bilal K. (18) gasp edilen kişilerce teşhis edildi.
Adreste yakalanan yabancı uyruklu 5 kişi ise Bilal K tarafından "ucuz telefon var" diyerek çağrıldıklarını ve 900 lira karşılığında 4 telefon satın aldıklarını savundu.
Bilal K. tutuklanırken diğer 5 şüpheli hakkında sınır dışı edilme işlemleri başlatıldı.
Video Haberler
- Kadın sanatçılardan şiddetten korunma kılavuzu
- İstanbul'da dehşet! Mahallede terör estirdiler
- Gergin anlar! Başkan Seçer iddialara tek tek yanıt verdi
- 65 yaş üstü Kadıköy'de denize girdi, yürüyüş yaptı
- Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga kamerada
- 'Mafya babası' tiplemesi sosyal medyada olay oldu
- 4 berberde koronavirüs çıktı, işler düşüşe geçti
- Polise dil döktü, ceza yemekten kurtuldular
- Saatin değiştiğini duyunca büyük şaşkınlık yaşadı
- Maltepe'de kargaların saldırısı hastanelik etti