Kentsel hava kirliliği Covid-19'u daha ölümcül hale getirebilir
ABD'de yapılan bir araştırma, kentlerdeki hava kirliliğine uzun süreli maruz kalmanın, yeni tip koronavirüsü (Covid-19) daha ölümcül hale getirebileceğini gösterdi.
EurekAlert internet sitesinin haberine göre, sonuçları "The Innovation" dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, ocak ayından temmuza kadar ABD'de 3 bin 122 bölgede, kentsel hava kirliliğine yol açan PM2,5 partikülleri, azot dioksit (NO2) ve ozon (O3) dahil kirleticilerin seviyesini analiz etti.
Araştırmacılar, hava kirleticileriyle Covid-19 arasındaki ilişkinin yanı sıra Covid-19 teşhisi konulan kişiler arasındaki ölüm sayısı (vaka-ölüm oranı) ile nüfustaki Covid-19'a bağlı ölüm sayılarını (ölüm oranı) inceledi.
"COVİD-19'DAN ÖLME OLASILIĞI ARASINDA GÜÇLÜ BİR İLİŞKİ BULUNDU"
Analiz edilen kirleticilerden NO2 ile kişinin Covid-19'dan ölme olasılığı arasında güçlü bir ilişki bulunduğuna dikkati çeken araştırmacılar, havadaki NO2 miktarında milyarda 4,6 parça (ppb) artışın, Covid-19'a bağlı ölümcül vaka ile ölüm oranlarında sırasıyla yüzde 11,3 ve yüzde 16,2 artışla ilişkilendirdi.
Araştırmada ayrıca PM2,5 ile ölümcül Covid-19 vaka oranı arasında önemli bir ilişki gözlemlendi.
Öte yandan O3 ile ölümcül Covid-19 vaka oranı arasında kayda değer bir ilişki tespit edilmedi.
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