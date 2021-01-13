KidZania İstanbul’da ‘Karanlığı Görmek’ ile farkındalık yaratıyor
KidZania İstanbul Tiyatrosu’nda “Karanlığı Görmek” oyunu, engelli birey ve ailelerinin sosyal bariyerleri hakkında farkındalık yaratmak için 2017 yılında hayata geçirildi. 2017 – 2020 yılları boyunca ziyaretçi ağırlanan aktivitede, görme duyusu olmadan işitme, koklama ve dokunma duyularının yardımıyla çevreyi algılama deneyimi sunuluyor. Oyuna 3 yılda 5 bin 500 ziyaretçi katıldı.
KidZania, 7-14 Ocak Görme Engelliler Haftası’nda KidZania Tiyatrosu’ndaki “Karanlığı Görmek” oyunu detaylarını paylaştı.
Engelli birey ve ailelerinin sosyal bariyerleri hakkında farkındalık yaratmak için hayata geçirilen "Karanlığı Görmek" oyununu 3 yılda 5 bin 500 kişi ziyaret etti. 2017 yılında hayata geçirilen aktivitede, görme duyusu olmadan işitme, koklama ve dokunma duyularının yardımıyla çevreyi algılama deneyimi sunuluyor.
Çocuklar, sesli betimleme teknolojisi sayesinde hiçbir detayı kaçırmadan önemli bir deneyim yaşadı. KidZania’da, sosyal bariyerleri ortadan kaldırmak, toplumsal fırsat eşitliğine destek olmak ve refahı artırmak için teknolojinin kaldıraç etkisi kullanılıyor. Aktivitede aynı zamanda; sorumluluk, saygı, hoşgörü, dayanışma, uyumlu olma, cesaret, özgüven, meslek ahlakı gibi değerler kazandırılıyor.
KidZania Dijital’e her yerden ulaşmak mümkün
KidZania, çocuklu ailelerle, eğlenerek öğrenme deneyimini, dijital platformda buluşturmaya ise devam ediyor. Dünya çapında 20 ülkede ve 27 şehirde faaliyet gösteren KidZania, her hafta hazırladığı ajandada; sanattan geri dönüşüme, bilimden şefler atölyesine kadar yenilenen içerikler yer alıyor.
Çocuklar aileleriyle birlikte güvenli şekilde bu içeriklere ulaşabiliyor, deneyimleyebiliyor. Küçük motor gelişimi, yaratıcılık, neden-sonuç ilişkisi, konsantrasyon, sorumluluk, sabır ve sorun çözme becerilerini pekiştiriyor.
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