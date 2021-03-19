Kiğılı, İpekyol, Avva... Patronlar dünyasında istifa depremi

19 Mart 2021 Cuma, 10:35

Hazır giyimden mücevhere, kozmetik sektöründen züccaciyeye 420 markayı bünyesinde toplayan perakende sektörünün çatı kuruluşu Birleşmiş Markalar Derneği’nde (BMD) istifa depremi yaşanıyor.



Perakende sektörünün en büyük temsili kuruluşlarından BMD'nin 25 yönetim kurulu üyesinden 5'i geçtiğimiz günlerde BMD yönetiminden istifa etti.



Dünya gazetesinin haberine göre; bu isimler, Kiğılı’dan Hilal Suerdem, İpekyol’dan Necdet Ayaydın, B&G Store’dan Seyid Nebati, Ayakkabı Dünyası’ndan Fatih Akbacakoğlu ve Avva’dan Volkan Atik oldu.



İstifa eden bir üye de Gizia’nın patronu İsmail Kutlu. Ancak Kutlu, BMD yönetiminden memnun olduğunu, kendi işlerine odaklanmak için istifa ettiğini açıkladı. Son 1 yıldır yönetimle iletişim konusunda ortak hareket edememekten şikayetçi olduğunu öğrenilen bu isimlerin birçoğu açıklama yapmaktan kaçınırken, bazıları da isim vermemek koşuluyla şikayetlerini dile getirdi.

Temsil sorunu polemiği

BMD yönetiminde AVM’ler içerisinde büyük zincirleri olan mağazalar, bir de bu merkezler içerisinde çok mağazası olmayan markaların sahipleri bulunuyor. BMD’nin başkanlar kurulunun büyük mağazaları AVM’lerde yeterince ve güçlü temsil edemediği yönünde iddialar öne çıkıyor.



İsmini vermek istemeyen bir üye, “Son dönemde temsilde çok ciddi anlamda eksiklikler çıkmaya başladı. Yönetim, tamamen yönetim kurulu kararları dışında bir iki kişinin aldığı kararlarla gidiyormuş gibi oldu. Özetle BMD, genelde başkan ve başkan yardımcılarının aldığı kararlarla yönetilmeye başlandı” dedi.



Öte yandan pandeminin özellikle ikinci döneminde Ankara ile hiçbir kazanım elde edilemediğini iddia eden bazı üyeler, “Bize BMD yönetimi tarafından verilen vaatler yerine getirilmedi. Örneğin SGK ödemelerinin ileri atılması gibi taleplerimiz vardı. Bunların hiçbiri olmadı” dedi. Ayrıca, AVM’lerle ilişkilerin de erezyona uğradığı iddia edildi.

‘Yönetime şevkle devam edeceğiz’

BMD Başkanı Sinan Öncel, istifalara ilişkin açıklama yaptı. Öncel, önümüzdeki ay derneğin yapılması planlanan olağan genel kuruluna ‘seçimli’ yapalım önerisi getirdiğini, ancak yönetim kurulu üyelerinin seçim istemeyip, yönetime aynen devam edilmesi kararını geçen hafta oybirliğiyle kabul ettiğini söyledi. Öncel şöyle devam etti: “Ben ‘seçim yapalım’ dedim. Ama yönetim kurulu arkadaşlarım buna gerek olmadığına karar verdi. Yönetime 2022 sonuna kadar şevkle devam edeceğiz. BMD’de kararlar yönetim kurulu üyelerinin onayıyla alınır. Üyelerimizle çok sıklıkla 20’şerli gruplar halinde istişare toplantıları yaparız. Üyelerin istekleri konuşulur, temsil ettiğimiz TOBB Perakende Meclisi’nde dile getirilerek ilgili Bakanlıklar’a iletilir. İstifalar bizi etkilemez. Biz yolumuza devam ediyoruz.”