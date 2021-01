Kılıçdaroğlu, AİHM ve istinaf kararlarına rağmen tazminata çarptırıldı

18 Ocak 2021 Pazartesi, 14:23

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 4 ayrı konuşması nedeniyle CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı toplam 650 bin TL’lik 3 ayrı tazminat davası, reddi hakim talebi ve istinaf mahkemesi kararına rağmen Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde kısmen kabul edildi. Mahkeme, AİHM’nin Kılıçdaroğlu hakkında “olgusal dayanakları bulunan eleştirileri hakkında, tazminat kararına hükmedilemeyeceği” kararı aldığı anımsatılmasına rağmen, Erdoğan’ın istemini kısmen kabul ederek toplam 70 bin TL tazminata hükmetti. AİHM, incelediği Kılıçdaroğlu kararında kendisine verilen 5 bin TL tazminatın dahi fahiş olduğu kararını almıştı.

Kılıçdaroğlu’nun Aralık 2017 ve Ocak 2018’de yaptığı 4 konuşma hakkında Erdoğan, 3 ayrı tazminat davası açtı.

“REDDİ HAKİM” TALEBİNİ AYNI HAKİM REDDETTİ

Hür üç dava da Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne düştü. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Erdoğan ile ilgili bazı belge ve konuşmaların mahkeme tarafından istenilerek dosyaya kanıt olarak konulmasını talep etti. Hakim, davalı Kılıçdaroğlu’nun avukatının hiçbir talebini kabul etmeyince, Avukat Celal Çelik “reddi hakim” talebinde bulundu, ancak yasal prosedür izlenmeden hakim bu talebi ve dosyayı bir üst mahkemeye göndermeden doğrudan “reddi hakim” talebini de kendi inisiyatifiyle reddetti. Mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun üç davadan da tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.

İSTİNAF, “TALEBİ ÜST MAHKEME DEĞERLENDİRMELİ” DEDİ BOZDU AMA...

Bunun üzerine avukat Celal Çelik, hakimin bu kararını Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. İstinaf Mahkemesi, Kılıçdaroğlu’nun avukatının başvurusunu kabul ederek tazminat kararından önce “reddi hakim” talebinin bir üst mahkeme tarafından değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

İSTİNAF KARARINA DA UYMADI

Dava dosyaları, İstinaf’ın bozma kararından sonra yeniden Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne geri döndü, ancak hakim dosyayı bir üst mahkemeye göndermeden yine tek başına karar vererek “reddi hakim” talebini tekrar reddetti.

“DAVA AİHM KARARINA AYKIRI” SAVUNMASI KABUL EDİLMEDİ

Her üç dava da bugün Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde son duruşması yapılarak yeniden karara bağlandı. Avukat Celal Çelik, “Reddetmelerine” rağmen aynı tavrı sürdürdüğü için hakimi protesto amacıyla duruşmaya katılmayarak bürodan bir avukat arkadaşını duruşmaya gönderdi. Kılıçdaroğlu’nun avukatı duruşmada, daha önce benzeri bir davada Kılıçdaroğlu’nun AİHM’de açtığı davayı kazandığını ve AİHM’nin oluşturduğu içtihadın bugünkü davalara da ışık tuttuğunu belirterek davanın reddini talep ettiler. Kılıçdaroğlu’nun avukatı AİHM ile ilgili şu savunmayı yaptı:

AİHM “5 BİN TL TAZMİNAT BİLE FAHİŞTİR” KARARI ALMIŞTI

“Müvekkilin yapılmış olan eleştirilerin tamamı o günkü gündem maddeleri dahilinde olgusal dayanakları bulunan haklı eleştirilerdir. Celse arasında sunmuş olduğumuz AİHM Kılıçdaroğlu Türkiye kararında olgusal dayanakları bulunan eleştirileri hakkında, tazminat kararı hükmedilemeyeceğini karar altına almıştır. Kaldı ki yine AİHM Kılıçdaroğlu kararı ile hemen hemen aynı benzer ifadeler özelinde açılmış bulunan bu davanın dava hakkında tazminat kararı verilmesi hak ihlali olarak değerlendirilecektir. Öte yandan AİHM kararı ile 5 bin TL hükmedilen manevi tazminatın dahi fahiş olduğunu, karar altına almıştır. Tüm bu açıklanan nedenlerle davanın tümden reddini talep ediyoruz, aksi bir karar Türkiye’nin AİHM nezdinde mahkumiyetine neden olacaktır.”

İstinaf kararı gibi AİHM kararını da dikkate almayan Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Fatih Akkuzu, her üç davada Kılıçdaroğlu’nun toplam 70 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

“BU DAVAYI DA KAZANACAĞIZ, HESABINI SORACAĞIZ”

Yaşanan hukuki süreci ve çıkan kararı değerlendiren avukat Celal çelik şu açıklamayı yaptı:

“Dava bilinçli olarak bu mahkemeye verildi hakimi reddettik. Ama red başvurumuzu kabul etmedi. Usule aykırı davrandı normalde reddi hakim talebimizin üst mahkemeye götürülerek incelenmesi gerekirdi. Hakim, bir an önce karar vermek için bu prosedürü uygulamadı. İstediğimiz hiçbir delili toplamadan tazminata hükmetti. Bunun üzerine hakimi de şikayet ettim. İstinaf bizi haklı buldu, hakkında reddi hakim talebi bulunan hakimin bu talebi tek başına değerlendirip reddetme yetkisi yoktur. İstinaf, ‘tazminat kararı vermeden önce reddi hakim talebinin usulüne göre değerlendirilmesi gerekir’ diyerek mahkeme kararını kaldırdı. Fakat sanki hiçbir şey olmamış gibi yine aynı süreç işledi hakim her türlü talebimizi reddetti. Bugüne kadar bir dava hariç açtıkları tüm davaları biz kazandık. Hesabını soracağız, mutlaka bu karar da bozulacak. Açtıkları her davayı yine biz kazanacağız.”