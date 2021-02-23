Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a '5 soru'yu tekrar sordu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gara’da 13 şehitle ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sorduğu soruları tekrar sordu. Kılıçdaroğlu, ''Defalarca sordum; 83 milyon vatandaşım adına bir kez daha soruyorum. Neden cevap vermekten kaçıyorsun? Çık cevap ver'' ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı etiketlediği mesajında, “Defalarca sordum; 83 milyon vatandaşım adına bir kez daha soruyorum. Neden cevap vermekten kaçıyorsun? Çık cevap ver Recep Tayyip Erdoğan ” dedi.
Kılıçdaoğlu'nun, Erdoğan'a yönelttiği 5 soru şöyle:
1. Bölücü terör örgütünün tam 5,5 yıl elinde tuttuğu vatan evlatlarını kurtarmak için 2015 tarihinden bu yana Başbakan olarak ya da Cumhurbaşkanı olarak ne yaptınız?
2. Terör örgütünün başı Abdullah Öcalan'dan seçimlerde size yardımcı olması için mektup dilenirken, neden vatan evlatlarının serbest bırakılması için çağrı yapmasını istemediniz? İstanbul seçimleri sizin için 13 vatan evladından daha mı kıymetliydi?
3. Yıllarca "dostum Trump" diye böbürlenip durdunuz. Neden dostluğunuzu, vatan evlatlarımızı terör örgütünün elinden kurtarmak için kullanmadınız?
4. Daha önce benzer hadiselerde sorunun çözümünde büyük katkıları olmuş İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği ve Mazlum Der gibi ulusal insan hakları örgütleri ile Uluslararası İnsan Hakları Örgütlerinden terör örgütünün elinde tuttuğu evlatlarımıza zarar gelmemesi ve serbest bırakılmaları için en azından çağrıda bulunmak hiç mi aklınıza gelmedi?
5. Rize'de yaptığınız açıklamalarda sınır ötesi operasyonun hedeflerinden birinin de şehit olan 13 evladımızın kurtarılması olduğunu, ancak başaramadığınızı söylediniz. 13 vatandaşımızın kurtarılması amacıyla başlatılan operasyondaki başarısızlığı kim üstlenecek? Bu işin sorumlusu kim?
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