Kılıçdaroğlu ve Akşener'in 18 Mart programı belli oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın Çanakkale'ye giderek, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü nedeniyle Şehitler Abidesi'ni ziyaret edecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın Çanakkale'ye giderek, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü nedeniyle Şehitler Abidesi'ni ziyaret edecek.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale programı kapsamında ilk olarak Eceabat ilçesine bağlı Alçıtepe köyünde muhtarlar ile bir araya gelecek. Ardından Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Şehitler Abidesi'nde CHP Çanakkale İl Başkanlığı ve Çanakkale Belediyesi'nin çelenk sunma törenine katılacak.
Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyündeki Namık Kemal'in mezarı ve Süleyman Paşa Türbesi ziyareti sonrası Çimpe Kalesi'ni gezecek olan Kemal Kılıçdaroğlu, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar'ı da ziyaret edecek.
Gelibolu'da muhtarlar ile bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu, Gelibolu Belediyesi'nde şehit aileleri ve farklı ülkelerden gelen misafirler ile akşam yemeği yedikten sonra Tekirdağ'a hareket edecek.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Çanakkale programı kapsamında ilk olarak Biga ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirecek. Daha sonra Çanakkale merkezinde esnafla buluşacak.
Ardından da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Şehitler Abidesi'ni ziyaret edecek. Akşener, Eceabat ilçesinde esnaf ziyareti yaptıktan sonra İYİ Partili Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli'yi makamında ziyaret ederek, İstanbul'a hareket edecek.
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