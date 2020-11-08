Kılıçdaroğlu'na AKP'den 'Biden' tepkisi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etmesine AKP'den tepki geldi.

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2020 Pazar, 09:05
Kılıçdaroğlu'na AKP'den 'Biden' tepkisi
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AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ı kutlamasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun Twitter'daki tebrik mesajını alıntılayan Turan, paylaşımında “15 seçim kazanan, kendi ülkesinin başkanı; Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez bile tebrik etmeyene bak sen! Sinyal verirken Kemal Kılıçdaroğlu gibi ol!..” ifadelerini kullandı.




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