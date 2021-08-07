Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye: Ne kutuplaşması? Bir beceriksizlik var
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi derinden sarsan yangınlarla ilgili AKP iktidarına, "Yönetemiyorlar! Şimdi kalkmışlar; “Efendim Türkiye'de kutuplaşma var.” Ne kutuplaşması, beceriksizlik var!" tepkisini gösterdi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Türkiye'nin güney illerinde 10 gündür devam eden yangınlarla ilgili AKP iktidarına sert eleştirilerde bulundu.
Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:
"HER BİRİSİ AYRI TELDEN ÇALIYOR"
Bakan ayrı telden... Cumhurbaşkanı ayrı telden... İçişleri Bakanı ayrı telden... Her birisi ayrı telden çalıyor. Ya arkadaş, vali orada. İçişleri Bakanı olarak gidersin, denetleyebilirsin. Nedir, ne değildir? Bir aksaklık var mıdır? Yok mudur? Nereden kaynaklanıyor aksaklık? Bunları sorarsınız. Bunların hiçbirisi yok. Gidiliyor oraya, ne oluyor: Allah aşkına hep beraber oturuyorlar bir masanın etrafında. Ormanlar yanıyor. Uçak yok, helikopter yok. Vatandaş bağırıyor, telefon ediyor: "Ya buraya uçak gönderin, helikopter gönderin, santral yanacak, burada çok daha büyük felaket oluyor, buranın önlemini alın."
"NE KUTUPLAŞMASI? BİR BECERİSİZLİK VAR"
Alınmadı. Beceremiyorlar, Türkiye'yi yönetemiyorlar. Türkiye'yi acz içinde bıraktılar. Ve şimdi kalkmışlar; "Efendim Türkiye'de kutuplaşma var" Ne kutuplaşması? Bir becerisizlik var, bu beceriksizlik dile getiriliyor. Siz bu ülkeyi yönetemiyorsunuz!
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
Yönetemiyorlar! Şimdi kalkmışlar; “Efendim Türkiye'de kutuplaşma var.” Ne kutuplaşması, beceriksizlik var! pic.twitter.com/No3xjbhtAh— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 7, 2021
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