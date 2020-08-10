Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: "Damadını görevden al"
Türkiye ekonomik kriz ve liranın değer kaybıyla zor bir süreç geçirirken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Erdoğan'a çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, “Güven vermeyen damadını görevden alıp, yerine liyakat sahibi birini getirmelisin” ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi.
Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Bir ülkeyi yönetenler, zor zamanlarda ülkesinin çıkarları için en doğru kararları alabilmelidir” notuyla sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.
Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevine son verilmesi çağrısını yineledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenen Kılıçdaroğlu, üç maddede ekonomik alanda yapılması gerekenleri sıraladı.
Kılıçdaroğlu, “Güven vermeyen damadını görevden alıp, yerine liyakat sahibi birini getirmelisin. Derhal bir genelge çıkarıp, kamuda israfa son verileceğini örneklerle kamuoyuna açıklamalısın. Ekonomik ve Sosyal Konseyi ivedilikle toplayıp, sorunları ve çözümleri masaya yatırmalısın” dedi.
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