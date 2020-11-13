Kılıçdaroğlu'ndan hastanede tedavi gören Muhittin Böcek'e ziyaret

13 Kasım 2020 Cuma, 13:10





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya geldi. Sabah saatlerinde kentin kanaat önderleri ve partililer ile görüşen Kılıçdaroğlu, ardından Akdeniz Üniversitesi'ne gelerek, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, ardından koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle 64 gün kaldığı yoğun bakımdan normal servise alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i odasında ziyaret etti.

Hastanede tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

Bütün sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür borçluyuz. Başkan için özel olarak da her türlü ilgiyi gösteriyorlar, günün 24 saati çalışıyorlar. Başkanın morali gayet iyi, gülümsedik, sohbet ettik, espri yaptık. Umarım kısa süre içerisinde görevine döner. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Özellikle de belediye başkanımızın sağlığı için emek harcayan tüm sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür ederim.