Kılıçdaroğlu'ndan Takvim'in o manşetine yanıt
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara yakın Takvim gazetesinin kendisi hakkında "çöpçüler kralı" manşeti atmasına yanıt verdi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Çöpçü arkadaşlarımızla birlikte olmaktan şeref duyuyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e ziyarette bulundu.
Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunun Kılıçdaroğlu, iktidara yakınlığı ile bilinen Takvim gazetesinin kendisi hakkında "Çöpçüler kralı" manşeti atmasına yanıt verdi.
"ÇÖPÇÜLERİN KRALI DEĞİLİM, ONLARIN YANLARINDAYIM"
Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, "Ben çöpçülerin kralı değilim, onların yanında, onlarla birlikte olmaktan şeref duyuyorum" ifadesini kullandı.
"Onların gazetelerinde benim bir fotoğrafımı 'Çöpçüler Kralı' diye yapmışlar" diyen Kılıçdaroğlu, "Bende üzülecekmişim. Bir tane çöp sepeti var, elimde de süpürge var. Çöpçülerin sorunlarını çözmek, çöpçülerin haklarını savunmak benim için onurlu bir görevdir.Alın teriyle geçinen adamın yanında olmak lazım" ifadelerini kullandı.
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