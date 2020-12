Kılıçdaroğlu’nu TBMM’de hedef alan Bakan Varank’a CHP’lilerden protesto

11 Aralık 2020 Cuma, 23:09

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri kırasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığının bütçesi üzerinde eleştiri ve soruları yanıtlarken ideolojik nedenlerle sermaye düşmanlığı yapan siyasi grupların dünyanın her yerinde olduğunu ancak ırk, dil, din, kimliğine göre 'sermaye faşistliği' yapan siyasi anlayış sadece Türkiye'de bulunduğunu belirterek, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na "faşist" suçlamasında bulundu.

Varank, "Ama bu normal eğer ortada 'Bize oy veriyorsanız öğretmensiniz ama Cumhur İttifakı'na oy veriyorsanız öğretmen değilsiniz' diyen faşist bir genel başkan varsa bu tavır normal" dedi.

Varank'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu kast ederek “faşist” demesi üzerine Meclis'te tansiyon yükseldi.

CHP'li milletvekilleri Varank'ın konuşması bitene kadar sıralara vurarak protesto etti. Varank protestolar arasında konuşmasını sürdürdü.



Genel Kurul'daki tartışma TBMM tutanaklarına şöyle yansıdı:

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK - Üretim yapmanın, istihdamın oluşturmanın ne kadar zorlu ve fedakarlık isteyen bir iş olduğundan haberiniz yok. Eğer olsaydı bizim yaptığımız gibi ülkemizde katma değer ve istihdam oluşturan yerli ya da yabancı fark etmez, her yatırımcıyı koruyup kollardınız. Ama siz türlü çarpıtmalarla "Yok şu ülke, yok bu ülke." diyerek hem ülkenin hem Meclisin gündemini meşgul ediyor, bu ülkenin enerjisinden çalıyorsunuz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar; CHP sıralarından "Yuh!" sesleri, gürültüler, sürekli sıra kapaklarına vurmalar) İdeolojik saiklerle sermaye düşmanlığı yapan siyasi grupların dünyanın her yerinde olduğunu görebiliriz.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Biz hırsızların düşmanıyız, hırsızların. Hırsızların düşmanıyız biz, sermayenin değil. Senin sermayen 5'li çete.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK (Devamla) - Ama ırkına, diline, dinine, kimliğine göre sürekli sermaye faşistliği yapan bir siyasi anlayış maalesef bir tek Türkiye'de mevcut. (CHP sıralarından gürültüler, sürekli sıra kapaklarına vurmalar)

RAFET ZEYBEK (Antalya) - Rüşvete karşıyız, rüşvete!

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK (Devamla) - Ama bu normal eğer ortada "Bize oy veriyorsanız öğretmensiniz ama Cumhur İttifakı'na oy veriyorsanız öğretmen değilsiniz." diyen faşist bir genel başkan varsa bu tavır normal. (CHP sıralarından gürültüler, sürekli sıra kapaklarına vurmalar)

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Faşist sensin, faşist sensin!

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK (Devamla) - Hiç merak etmeyin, biz size karşı idmanlıyız. Her şeye rağmen, özellikle de muhalefete rağmen Türkiye'yi yatırımların cazibe merkezi yapmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. (CHP sıralarından "FETÖ'cü!" sesleri, gürültüler, sürekli sıra kapaklarına vurmalar)

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Edepsiz, politika yapacaksan milletvekili ol. Sayın Başkan, sana da yazıklar olsun.

BAŞKAN - Devam et, devam et, Sayın Bakan, devam et.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yatırımcıların önünü açacak politikalar uyguluyoruz. Yatırım teşvik sistemimizi sahadan aldığımız geri bildirimlerle sürekli iyileştiriyoruz. Yıllardır beklenen ilçe bazlı bölgesel teşvik sistemini ocak ayından itibaren uygulamaya başlıyoruz. (CHP sıralarından "FETÖ dışarı!" sesleri, gürültüler, sürekli sıra kapaklarına vurmalar)

Buradan başörtülüleri attığınız zamanlar aklınıza geldi herhâlde. (CHP sıralarından "Yuh!" sesleri, gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Terbiyesizlik yapma!

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK (Devamla) - Bu noktada, savunma sanayisinden başka bir sektörü teşvik etmediğimizi söyleyenler öğrensin diye ifade etmek istiyorum. Düzenlediğimiz 47.285 teşvik belgesinin sadece yüzde 1'i savunma sanayisine aittir. Ülkemizin AR-GE ve yenilik kapasitesini de güçlendiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla âdeta sıfırdan inşa ettiğimiz Ar-Ge ve Yenilik Ekosistemi, bugün en parlak dönemini yaşıyor. Ülkemizde Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısı 1.611'e, bu merkezlerde çalışan personel sayısı 74 bine ulaştı. 87 teknoparkımızda 7 bine yakın firma yenilikçi işlere imza atıyor. Teknoparklardaki genç girişimcilerimizin dünya çapında ses getiren başarılarına gururla şahitlik ediyoruz. İşte, 1,8 milyar dolar değerlemeye sahip Türkiye'nin ilk "unicorn"u olan "Peak Games"in tohumları bir teknoparkta atıldı. (CHP sıralarından sürekli sıra kapaklarına vurmalar)

BAŞKAN - Devam edin, devam edin; siz devam edin.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK (Devamla) - Ama sesim kısılıyor.

HASAN ÇİLEZ (Amasya) - Sayın Bakanım, durmak yok yola devam.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin teknik personelinden gelen bilgiyi aktarıyorum: Sisteme zarar veriyorsunuz şu anda. Yapmayın. Bakınız, biraz sonra Engin Altay... Bir dakika, bir dakika... Bir susar mısınız ya? (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar; CHP sıralarından gürültüler, sürekli sıra kapaklarına vurmalar)

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK (Devamla) - Ama biz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kıtaları aşan vizyonu sayesinde dünyaya nefes olduk, olmaya da devam edeceğiz. (AKP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)