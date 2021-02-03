Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında iddianame hazırlandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit eden ve ağır hakaretlerde bulunan organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı hakkında iddianame hazırlandı.
CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Alaattin Çakıcı hakkında iddianame hazırlandığını açıkladı.
Hazırlanan iddianameyi paylaşan Celal Çelik, “Savcılığa verdiği ifadelerle her ne kadar çark etmiş olsa da Çakıcı'dan hukuk düzeninde hesap soracağız" dedi.
Çakıcı hakkında hazırlanan iddianamede Kılıçdaroğlu'na yönelik kullanılan, "muhbir", "adi", "şerefsiz", "onur yoksunu", "şerefsiz" gibi birçok hakaretin suç unsuru sayıldığı ifade edildi.
İddianamede, "El yazısı ile yazılmış açıklamalarda müştekiye hakaret ve tehdit ettiği, şüphelinin üzerine atılı suçları gerçekleştirdiği anlaşıldı" denildi.
NE OLMUŞTU
Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Alaattin Çakıcı, grup toplantısında kullandığı ifadelerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit eden bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Çakıcı, "Akıllı ol", "Vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın", "kazığa oturturum" gibi tehdit ve hakaret içerikli ifadelerle tehdit etmişti.
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