Kılıçdaroğlu'nun danışmanından İstanbul Sözleşmesi çıkışı

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 12:56

AKP’nin kaldırmaya yönelik açıklamalarda bulunduğu İstanbul Sözleşmesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Nuray Çepni dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“#İstanbulSozlesmesiYasatir” etiketiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Danışmanı Nuray Çepni, “Kadınlar ölmesin” ifadelerini kullandı.

"BEN ÖLMEK İSTEMİYORUM" DİYEN EMİNE BULUT'U DÜŞÜNÜN

İstanbul Sözleşmesi’nin önemine dikkat çeken Çepni, “Bir kadın düşünün hayatının her adımında toplum tarafından oluşturulmuş haksızlık çemberine sarılan kadınları düşünün. Bir cinsiyete mensup kişiler tarafından güven, namus, ölüm ve eşit yaşama hakkından mahrum bırakılma, dayatmaya maruz bırakılan kadınları düşünün. İğne iplikle ördükleri iple kendini asan kadınları düşünün” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında, haksızlığa, tecavüze uğrayan, öldürülen kadınları anlatırken duygulanan Çepni, “’Ben ölmek istemiyorum’ diyen ve kocası tarafından öldürülen Emine Bulut’u ve ‘anne ölme’ diyen kızını düşünün” dedi.