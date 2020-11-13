Kılıçdaroğlu’yla görüşen esnaf: “İşler berbat, neredeyse siftahsız kapatıyoruz”

13 Kasım 2020 Cuma, 18:17

CHP lideri Kılıçdaroğlu bugün Antalya’da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bu ziyaret sırasında esnaf, koronavirüs, dövizdeki dalgalanma ve ülke ekonomisinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle yaşadıkları zorlukları anlattı. Esnafın dertlerini dinleyen Kılıçdaroğlu, herkesin kazanması ve ülkede huzurun hakim olması için çalıştıklarını söyledi.

“HERKES KAZANSIN Kİ ÜLKEDE HUZUR OLSUN”

Kılıçdaroğlu’nun ilk ziyaret ettiği bir perdeci esnafı, “Piyasayı biliyorsunuz, işler iyi değil. Bu koronavirüsten sonra işler daha da kötü oldu” dedi.

Bu sözlere karşılık Kılıçdaroğlu, “Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Yani böyle her yaptıkları yanlışın peşinde değiliz. Neler yapılması gerekir anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü sonuçta bu ülke hepimizin. Esnafın, sanayicinin, küçük KOBİ’nin ve çiftinin kazanması lazım ki ülkede huzur olsun” diye konuştu.

“İŞLER BERBAT NEREDEYSE SİFTAHSIZ KAPATIYORUZ”

Kılıçdaroğlu'nun, bir ayakkabı mağazası ziyaretinde “İşleriniz nasıl?” diye sorması üzerine ise esnaftan “Berbat! Neredeyse siftahsız kapatma durumuna geldik” yanıtı geldi.

"ARTIK TELEFON SATAMIYORUM"

Kılıçdaroğlu ile telefon bayii arasında ise şu diyaloglar yaşandı:

Kılıçdaroğlu: Her modeli mi satıyorsunuz yoksa belli modelleri mi?

Telefon bayii: Artık satamıyorum. Biliyorsunuz ülkenin genel durumu ortada. Doğal olarak esnaf olarak biz de küçülüyoruz. Telefoncuyuz ama telefon satamıyoruz.

Kılıçdaroğlu: Çok pahalı olduğundan mı? Talep yetersizliğinden mi?

Telefon bayii: Talep yetersizliği oluştu, toplumda alım gücü yok. İnsanlar eskileri yaptırmaya çalışıyor. Yeni telefonlarını satmaya çalışıyor. Doların artması ile birlikte piyasa belli, döviz bir artarken, piyasa on artırıyor.

“ÜLKEYE GERÇEK DEMOKRASİYİ GETİRECEĞİZ”

CHP Lideri, sokakta yurttaşlarla da sohbet etti. Kılıçdaroğlu ile yurttaşlar arasında da şu diyalog yaşandı:

Kılıçdaroğlu: Bizler ülkeye gerçek demokrasiyi getireceğiz. Bu memlekete huzuru getireceğiz. Bu memlekette herkesin esnafın kazanması lazım evine ekmek götürmesi lazım. Bunlar bizim temel hedeflerimizdir. İnşallah yapacağız.

Yurttaş: Umudumuzsunuz. Başkanım turizmde çalışıyorum askıya alındık. Açlıkla sefaletle boğuşuyoruz. Bizi bu hale getirdiler. Çaresi yok...

Kılıçdaroğlu: Merak etmeyin demokrasilerde çaremiz tükenmez.