Kilis'te aşı olanlara çekilişle bisiklet hediye edilecek

Kilis Valiliği, koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılamayı teşvik etmek amacıyla "çekilişle bisiklet" hediye edecek.

AA
28 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:04
Kilis'te aşı olanlara çekilişle bisiklet hediye edilecek
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Kilis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 26 Temmuz-1 Ağustos arasında 1. doz aşı yaptıranlar arasında çekilişle 5 bisiklet dağıtılacağı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"1. doz aşısını olan vatandaşlarımıza çekiliş bileti verilecek olup, kazanan talihli 2 Ağustos 2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğümüzün internet sitesinde duyurulacaktır. Bisiklet teslimi için kazanan biletin müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. Henüz aşısını olmayan tüm vatandaşlarımızı Kovid-19 aşısını olmak üzere aşı merkezlerimize davet ediyoruz."


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