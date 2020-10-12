Kimya Mühendisleri Odası Ege Şube Başkanı Koç: 'Artan vergiler sahte rakıya teşvik ediyor'

12 Ekim 2020 Pazartesi, 12:23

Mehlika Koç, evlerde yapılan rakının tarımsal kökenli etil alkol üzerine su, şeker, anason ilave edilmesiyle elde edildiğini söyledi. Koç, “Tarımsal kökenli etil alkol üzerine anason yağı koyduğunuzda elde edilen karışıma su eklendiğinde beyazlar. Fakat, bu içeceğe rakı diyemeyiz. Tarımsal kökenli etil alkol, buğday, arpa, mısır, şeker kamışından elde ediliyor.

Klasik rakı, meyve şekerinden damıtılarak elde edilen etil alkol ile yapılır. Rakı üretimi bir kimyasal prosestir ve mutlaka kimya mühendisleri kontrolünde, endüstriyel şartlarda, resmi otoritelerden izin alınarak yapılmalıdır. Yılların rakı içicileri bile farkı anlayamayabilir. Ayrıca; rakının ana hammaddesi etil alkol yerine daha ucuz olan metil alkol kullanılabilir ki bu da oldukça tehlikelidir” dedi.

“SATIN ALINAN ALKOLÜN KAYNAĞI BİLİNMELİ”

Etil alkolün içki yapımında kullanılabildiğini fakat metil alkolün toksik özelliğinden dolayı içki yapımında kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Koç açıklamasında şu uyarılarda da bulundu:

“Etil alkolün kaynama sıcaklığı 78 °C, metil alkolün ise 64,7°C’dir. Damıtma sırasında bu sıcaklıklara çok dikkat edilmelidir. Metil alkol içildiğinde vücutta formik asit ve formaldehite dönüşür, dolayısıyla formik asit ve formaldehit kaynaklı bir zehirlenme yaşanabilir. Belirlenen miktarlardan fazla alındığında ölüm, görme kaybı olabilir. Alkollü içkilerin üretimi tam da kimya mühendisliği konusudur. Evlerde 2 yolla rakı üretimi yapılmakta.

En kolayı tarımsal kökenli etil alkol ile yapılanı. Satın alınan alkolün kaynağı bilinmeli, alkol üzerindeki etiket dikkatlice okunmalıdır. Yine de bu yöntemle elde edilen ürünü aşırı kullanmamak gerekir. İkinci yöntem damıtma yöntemi ise tamamen kimya mühendisliği disiplinidir. Damıtma esansında elde edilen etil alkole metil alkol karışmaması gereklidir”