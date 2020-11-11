Kırklareli'de vakaların artması üzerine binalara yazı asılacak
Kırklareli'de koronavirüs vaka sayılarının artması üzerine valilik tarafından yeni kararlar alındı. Kamu kurumlarının çalışma saatlerine yeni düzenleme getirildi. Covid-19 vakası ya da temaslısı bulunan apartmanlarda apartman yönetimi tarafından bina girişlerine de uyarı yazısı asılacak.
Kırklareli’de korona virüs vaka sayısının artış göstermesi sebebiyle Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı. İl genelindeki tüm kamu kurumlarında mesai saatleri ikinci bir emre kadar 09.00-17.00 olarak değiştirildi.
Kırklareli Valiliği tarafından yapılan duyuruda, öğle arası dinlenme saatlerinin ise 12.30-13.30 olarak devam edeceği belirtildi.
BİNA GİRİŞLERİNE UYARI LEVHASI ASILACAK
Ayrıca korona virüs pozitif veya temaslısı bulunan apartmanlarda apartman yöneticileri tarafından bina girişlerine binada Covid-19 pozitif veya temaslısı bulunduğuna dair uyarı levhası asılmasına karar verildi.
Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında güncellenen Kırklareli'nin en büyük ilçesi Lüleburgaz’ın risk haritası ise vatandaşları korkutuyor. Korona virüs risk haritasını güncel verileriyle paylaşan uygulama, durumun önemini gözler önüne seriyor. Haritada Lüleburgaz’ın birçok mahalle ve sokağının yüksek riskli bölge olarak belirtildiği görülürken, son bir haftadaki vaka artışı ve haritada kırmızı alanların yoğunluğu vatandaşları tedirgin ediyor.
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