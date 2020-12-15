Kırklareli'nde ürettiği sahte içkiyi tüketen kişi hastaneye kaldırıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ürettiği içkiden zehirlenen şahıs, hastanede tedavi altına alındı.

AA
15 Aralık 2020 Salı, 16:10
Kırklareli'nde ürettiği sahte içkiyi tüketen kişi hastaneye kaldırıldı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Kırıkköy köyünde N.Ö. internetten satın aldığı etil alkol ile 5 litre sahte içki üretti.

Ürettiği içkiden tüketen N.Ö. bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesine getirilen N.Ö'nün zehirlendiği tespit edildi.

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören N.Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri de 4 litre sahte içkiye el koydu.





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