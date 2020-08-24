Kirsten Dunst sordu: “Ben neden o afişteyim?”
ABD başkanlığına adaylığını koyan Kanye West’in kampanya afişinde Kirsten Dunst’ın fotoğrafının olması ünlü yıldızı da şaşırttı.
Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West kasım ayında yapılacak seçimlerde ABD başkanlığı için aday olduğunu açıklamış ve kampanya çalışmalarına başlamıştı. West’in hazırlattığı kampanya afişinde ünlü oyuncu Kirsten Dunst’ın fotoğrafının da kullanılması ise akıllarda soru işaretleri uyandırmıştı.
Anlaşılan Kirsten Dusnt da bu soruyu soranlardan. Ünlü oyuncu Twitter üzerinde yaptığı bir paylaşımda şöyle yazdı: “Buradaki mesaj nedir ve ben neden bunun bir parçasıyım?”
Dunst’ın afişte kullanılan fotoğrafının 2002 yılında Vanity Fair dergisi için yapılan bir çekimde ünlü fotoğrafçı Mario Testino tarafından çekildiği anlaşıldı.
Kanye West’in Kirsten Dunst’a henüz bir cevap vermediğini de ekleyelim.
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