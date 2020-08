‘Kış Rüzgârları’nda Jon Snow yeniden dirilecek mi?

16 Ağustos 2020 Pazar, 13:16

George R.R. Martin’in “Buz ve Ateşin Şarkısı” (A Song of Ice and Fire) serisinin 6. kitabı “Kış Rüzgârları”(Winds of Winter) “Game of Thrones” dizisinde de yer alan Jon Snow’un ölümüne ve yeniden hayata dönmesine dair hikayede bir dizi değişiklik yapabilir.

“Game of Thrones”un 5. sezonunda ölen Jon Snow’u, kızıl rahibe Melisandre hayata geri döndürmüştü. Jon Snow’un geri dönmesinin ardından dizinin pek çok hayranı onun artık yeni bir kişiliğe büründüğünü düşünmüştü. Ancak dizide ölümden dönmek Jon Snow üzerinde pek de bir değişiklik yapmış gibi görünmüyordu.





Kitapta yer alan olaylarda da Jon Snow şu an ölmüş durumda ve Jon’un kitapta yeniden geri dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyor. Ancak HBO dizisinin Jon üzerinde çok az değişiklik yapması sevilen karakterin “Kış Rüzgarları”nda daha özenle hazırlanmış bir biçimde yeniden dönebileceğine işaret ediyor.

Dizide Jon’un hayvanların aklına girme, onların duyularını ve görüşünü kullanabilme ve bazı durumlarda onları kontrol edebilme yetenekleri yer almıyor. Stark çocuklarının hepsi bu tip yeteneklere sahip olsa da dizide bir tek Bran bu şekilde tasvir edilmişti. Bu belki de onun kardeşlerinden farklı olduğunu vurgulamak açısından yapılmıştı.



Ancak gerekçesi ne olursa olsun David Benioff ve D.B. Weiss Jon’un yeteneklerini ölümünde ya da yeniden hayata dönüşünde bir faktör olarak kullanmadı.



Öte yandan bunun kitaplarda bu şekilde yansımayacağı açık görünüyor. Jon kitapta da kendi adamları tarafından bıçaklanıyor. Ancak dizide ölümün açık bir biçimde görülmesinin aksine kitapta bu belli belirsiz aktarılıyor. Inverse’ün haberine göre George R. R. Martin kitapta, “Jon dördüncü bıçağı hiç hissetmedi, sadece soğuğu duyumsadı” ifadesini kullanıyor.







“Game of Thrones” evreninin hayranları bunun ne anlama gelebileceğini merak ediyor olabilir. Bu ifade Jon’un bıçak darbeleriyle yere düşerek soğuğu hissetmesine de işaret ediyor olabilir, ölmediği anlamına da geliyor olabilir. Ya da ölümünü kurdu Ghost’un gözünden izliyor olabilir.

Jon’un Ghost’un aklına girerek onu yardıma çağırması epey olası görünüyor. Bu da bıçak yerine neden soğuğu hissettiğini açıklayabilir.



Serinin ikinci kitabı “Kralların Çarpışması”nda (A Clash of Kings) Jon’un bir kartalın saldırısına uğramadan önce Ghost’un gözünden binlerce yabaniyi ve devi gördüğüne tanık olmuştuk. Buna “Kış Rüzgarları”nda görmemek için neden yok gibi görünüyor.



Kaynak: Independent Türkçe