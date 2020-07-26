Koç Holding, Sabancı Vakfı, Borusan: İstanbul Sözleşmesi korunmalı

26 Temmuz 2020 Pazar, 06:00

İktidarın reddetmek istediği İstanbul Sözleşmesi hakkında Koç Holding, Sabancı Vakfı ve Borusan bir açıklama yaptı. “Kadına yönelik şiddet insan hakları ihlalidir” ifadelerine yer verilen Koç Holding’in yazılı açıklamasında, “Ülkemizdeki herkesi ve tüm yetkili kurumları İstanbul Sözleşmesi’ni korumaya ve bağlı kalmaya davet ediyoruz” denildi.

Sabancı Vakfı tarafından yapılan açıklamada “Kadın cinayetlerine son vermek için İstanbul Sözleşmesi etkin bir biçimde uygulanmalıdır. Kadınların yaşam güvenliğinin sağlanması için İstanbul Sözleşmesi şart, İstanbul Sözleşmesi yaşatır” ifadelerine yer verildi.

Borusan’ın yaptığı açıklamada ise, “Türkiye, kadınların şiddetten ve ayrımcılıktan korunması için hazırlanan İstanbul Sözleşmesi’ni, Avrupa Konseyi üye ülkeler arasında ilk olarak, 2012 yılında imzalamıştır. Tüm yetkili kurumların İstanbul Sözleşmesi’ni koruması ve kararlıkla uygulamaya geçirmesinin gerekliliğine inanıyoruz” denildi.