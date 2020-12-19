Koca ile Selçuk arasında ‘salgın’ çelişkisi: Uzaktan eğitime salgın uzatması

19 Aralık 2020 Cumartesi, 02:00

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kararın “salgının seyrine bağlı olarak” alındığını belirtirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önceki gün “Tedbirler netice vermeye başladı” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Eğitimde, 16 Kasım’da başlayan ara tatilin bitmesinin ardından 4. aşamaya geçilmesi yani tüm öğrencilerin yüz yüze eğitime başlaması beklenirken, 17 Kasım’da, 4 Ocak’a kadar uzaktan eğitime geçildiği açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, dün, Covid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, sınavlar ve yarıyıl takvimiyle ilgili düzenlemeler yapıldığını duyurdu. Buna göre, ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek, ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme ve değerlendirme yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve seyreltilmiş gruplar halinde gerçekleştirilecek. Sadece ortaöğretim öğrencileri, 28 Aralık’a kadar okula başvuru yapılması durumunda, bulundukları illerde sınava katılabilecek. 4 Ocak’a kadar süreceği belirtilen uzaktan eğitim 22 Ocak’a kadar uzatılırken, bu süreden sonraki yarıyıl tatiline, ikinci dönemdeki bir haftalık tatil de eklendi. Böylece, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat’ta başlayacak.

EĞİTİM-İŞ’TEN TEPKİ

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, uzaktan eğitime geçilirken ilk olarak 4 Ocak tarihinin verilmesini eleştirerek “Bakanlık haftalık açıklama yapmamalı. Şubat 15 yerine, ‘aşının sonuçları görülmesi ve bulaş riskinin dünyanın kabul ettiği standart olan birin altına düşmesi durumuna göre yüz yüze eğitime geçilecek’ denmesi, daha kabul edilebilir ve bilimsel bir yaklaşım” dedi. Yıldırım, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, bilimsel gerçekler noktasında güvenilirliğini kaybettiğini söyleyerek “Sayısal açıklamaların hâlâ eksik verildiği kanaatindeyim. MEB, Sağlık Bakanlığı’nın kötü süreç yönetimine ortak olarak, bilimsel araştırma yapmadan ‘açıldı, kapandı’ gibi bir süreç içerisine girdi” ifadelerini kullandı.