Kocaeli Valisi Seddar Yavuz duyurdu: 1345 ev karantinada!
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli’de 1345 evin karantinada olduğunu duyurdu. Karantina altındaki evlerdeki 35 kişinin tedbir kuralını deldiği bilgisini veren Vali Yavuz, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kocaeli'nde bin 345 evin karantinada olduğunu söyledi.
Valisi Yavuz'un Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle; “Kıymetli Kocaelili Kardeşlerim , Karantina tedbiri uygulanan 1345 adres güvenlik birimlerimizce kontrol edilmiş ve 35 şahsın bu tedbire aykırı davrandığı tespit edilmiş, kişiler hakkında adli ve idari işlem yapılmıştır. Lütfen kurallara uyalım!”
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