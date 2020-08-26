Kocaeli Valisi Seddar Yavuz duyurdu: 1345 ev karantinada!

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 10:00

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kocaeli'nde bin 345 evin karantinada olduğunu söyledi.

Valisi Yavuz'un Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle; “Kıymetli Kocaelili Kardeşlerim , Karantina tedbiri uygulanan 1345 adres güvenlik birimlerimizce kontrol edilmiş ve 35 şahsın bu tedbire aykırı davrandığı tespit edilmiş, kişiler hakkında adli ve idari işlem yapılmıştır. Lütfen kurallara uyalım!”