CHP'li Kaplan'dan Bakan Koca'ya 'maske' sorusu

CHP Gaziantep Milletvekili Eczacı İrfan Kaplan, TBMM’ye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması istemiyle yazılı soru önergesi vererek, merdiven altı üretilen, marketlerden, tekellere ve mahalle aralarında satılan maskelerin denetimini sordu. Kaplan, yurttaşların maske alırken endişesini dile getirirken, merdiven altı üretilen, standartlara uymayan maskelerin ileri ki vadede enfeksiyon ve solunum hastalıklarına yol açabileceğini de belirtti.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2020 Cuma, 13:10
CHP'li Kaplan'dan Bakan Koca'ya 'maske' sorusu
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CHP Gaziantep Milletvekili Eczacı İrfan Kaplan, endişelerini dile getirirken, önergenin açıklamasında şunları ifade etti: “Merdiven altında üretilen ve marketlerde, tekellerde, mahalle aralarında dahi satılmaya başlayan maskelerin ne kadar güvenilir olduğu endişesi içindeyiz. Ayrıca üretimi fazlalaşan bez maskelerin ne derece korunur olduğunu bilmemekteyiz.

Sadece Covid-19 değil, başka enfeksiyon ve solunum yollarına da neden olacak standartlara uymayan maskeler ile ilgili olarak ne tür önlem ve tedbirler alındığını kamuoyuyla paylaşmanız şart olmuştur.”

KOCA'YA SORDU

1-    Ülkemizde merdiven altı maske üretimi yapan ve tespit edilen, hakkında işlem başlatılan firma sayısı kaçtır? Konu ile ilgili olarak ne tür yaptırımlar uygulanmıştır? Kesilen cezaların TL karşılığı nedir?

2-    Market, e-ticaret siteleri, mahalle aralarında satılan maskeler ile ilgili ne sıklıkla denetim yapılmaktadır? Konu ile ilgili Belediyelerin Zabıta Müdürlükleri ile ilgili ortak bir çalışma yürütülmekte midir?

3-    Maske üretimlerinin denetlenmesi ve standartlara uymayan maske üretiminin önüne geçilmesi için Bakanlığınızca bir çalışmanız var mıdır?

4-    Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte maske standartlarının belirlenmesine yönelik yürüttüğünüz bir çalışma var mıdır?

5-    Standartlara uygun maskelerin anlaşılırlığı için herhangi bir logo, barkod veya benzer bir uygulama yapmayı düşünüyor musunuz?

6-    “Hayat Eve Sığar” uygulamasında bulunan ihbar bölümünden yapılan şikayetleri değerlendirmekte misiniz? Bu şikayetler üzerinden kaç inceleme yapılmış ve yaptırımları ne olmuştur?


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