CHP'li Kaplan'dan Bakan Koca'ya 'maske' sorusu

30 Ekim 2020 Cuma, 13:10

CHP Gaziantep Milletvekili Eczacı İrfan Kaplan, endişelerini dile getirirken, önergenin açıklamasında şunları ifade etti: “Merdiven altında üretilen ve marketlerde, tekellerde, mahalle aralarında dahi satılmaya başlayan maskelerin ne kadar güvenilir olduğu endişesi içindeyiz. Ayrıca üretimi fazlalaşan bez maskelerin ne derece korunur olduğunu bilmemekteyiz.

Sadece Covid-19 değil, başka enfeksiyon ve solunum yollarına da neden olacak standartlara uymayan maskeler ile ilgili olarak ne tür önlem ve tedbirler alındığını kamuoyuyla paylaşmanız şart olmuştur.”

KOCA'YA SORDU

1- Ülkemizde merdiven altı maske üretimi yapan ve tespit edilen, hakkında işlem başlatılan firma sayısı kaçtır? Konu ile ilgili olarak ne tür yaptırımlar uygulanmıştır? Kesilen cezaların TL karşılığı nedir?

2- Market, e-ticaret siteleri, mahalle aralarında satılan maskeler ile ilgili ne sıklıkla denetim yapılmaktadır? Konu ile ilgili Belediyelerin Zabıta Müdürlükleri ile ilgili ortak bir çalışma yürütülmekte midir?

3- Maske üretimlerinin denetlenmesi ve standartlara uymayan maske üretiminin önüne geçilmesi için Bakanlığınızca bir çalışmanız var mıdır?

4- Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte maske standartlarının belirlenmesine yönelik yürüttüğünüz bir çalışma var mıdır?

5- Standartlara uygun maskelerin anlaşılırlığı için herhangi bir logo, barkod veya benzer bir uygulama yapmayı düşünüyor musunuz?

6- “Hayat Eve Sığar” uygulamasında bulunan ihbar bölümünden yapılan şikayetleri değerlendirmekte misiniz? Bu şikayetler üzerinden kaç inceleme yapılmış ve yaptırımları ne olmuştur?