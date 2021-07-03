Kolin İnşaat, halkın merasına göz dikti! "Islah edilemez"
Kolin İnşaat, Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Necatiye köyü meralarından numune aldı. Trakya Platformu Dönem Sözcüsü Göksal Çidem, "Böyle şey mi olur. Orası bir daha ıslah edilemez" tepkisini gösterdi.
Kolin İnşaat tarafından yapımı devam eden Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Projesi’nde kullanılmak üzere dolgu malzemesi çıkarmak için köyün meraları talan edilecek. Proje kapsamında ihtiyaç duyulan dolgu malzemesi için köye gelen şirket yetkilileri, meranın 150 hektar büyüklüğündeki alanından numuneler aldı.
"BU BÖLGE KADİMDEN BERİ MERA"
Birgün'den Yaren Çolak imzalı habere göre, rant uğruna gözden çıkarılan meranın hayvanların otladığı ve sulama göletinin olduğu bir yaşam alanı olduğunu vurgulayan köylüler, tepkili. Aynı zamanda projenin yapılmak istendiği Necatiye köyünden olan Trakya Platformu Dönem Sözcüsü Göksal Çidem, bölgenin önemine dikkat çekti. Çidem, “Bu bölge kadimden beri mera. İçerisindeki gölet ise hayvanlar için çok önemli bir alan. Çevresinde tarım arazisi, yerleşim olmayan bu gölet, hayvanlar için temiz su anlamına geliyor” diye konuştu.
"ORASI BİR DAHA ISLAH EDİLEMEZ"
Şirket yetkililerinin iki kez köye gelerek numune aldıklarını aktaran Çidem, "Kepçeyle gelerek topraktan numune alıp çuvallara dolduruyorlar. Geçtiğimiz günlerde de muhtar konuya ilişkin köylülere gayri resmi bir bilgilendirme yaptı. Bölgeden dolgu malzemesi alındıktan sonra ıslah edilecek dedi. Böyle şey mi olur. Orası bir daha ıslah edilemez" sözleriyle tepkisi gösterdi.
Köyün geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunun altını çizen Çidem, bölgenin önemine dikkat çekerek konuyu CİMER’e taşıdı. CİMER’den gelen yanıtta da konuya ilişkin incelemelerin yapılacağı belirtildi.
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