Kolonyal Afrika!
Karen Blixen’in 1914-1931 yılları arasında Afrika’da geçirdiği yılları kaleme aldığı ve Danimarka’ya döndükten sonra Isak Denisen mahlasıyla 1937 yılında yayınladığı Afrika Çiftliği, Afrika’daki koloni yaşamını anlatan önemli kitaplardan biri.
Karen Blixen’in 1914-1931 yılları arasında Afrika’da geçirdiği yılları kaleme aldığı ve Danimarka’ya döndükten sonra Isak Denisen mahlasıyla 1937 yılında yayınladığı Afrika Çiftliği, Afrika’daki koloni yaşamını anlatan önemli kitaplardan biri.
Blixen yalın ve canlı anlatımıyla bizi Kolonyal Afrika’ya götürür: Kahve ürettiği bir araziye sahip olan, kendisi de birçok yerli ortakçı ve hizmetkâr çalıştıran Blixen, çiftlikte onlarla birlikte canla başla çalışır, kendisine duyulan saygıya, yerlilere ve onların dünyasına duyduğu saygıyla karşılık verir. Sevinçleri ve hüzünleri beraber yaşar, Afrika’dan ayrılık zamanı geldiğinde ise karşılıklı gözyaşı dökerler.
Afrika Çiftliği, yabancı bir coğrafyanın hem insani hem yabani unsurlarını sunarak bizi uzak ve kayıp bir zamana götürüyor. Çiftliğe yolu düşen beyazlar; Denys Finch-Hatton gibi aristokratlar yahut İhtiyar Knudsen gibi yoksul balıkçılar, Hintli tüccarlar, Afrika’nın gerçek sahipleri... Toprakları ellerinden alınan ve kendi topraklarına sahip olmaları, hatta toplu halde dans etmeleri bile beyazların hükümetince yasaklanan yerlilerin gündelik hayatına değinen otobiyografik anlatı, yüz yıl önce yaşananlara tanıklık ederken günümüze de yansıyan ırk tartışmalarına bir perspektif sunuyor.
Afrika Çiftliği / Karen Blixen / Çeviren: Sadi Tekelioğlu / Everest Yayınları / 424 s.
Video Haberler
- Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti
- Müebbet aldı, teşekkür etti
- CHP'li kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Seçim anketinde kavga çıktı! İşte o anlar
- Rizespor’un golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi
- Çerkezoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Canlı yayında büyük kavga! Hakaretler havada uçuştu
- Hamile kediye şiddet uygulayan kadının cezası belli oldu
- Antalya'da ilginç olay! Merakı ona zor anlar yaşattı
- Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'dan İstanbul sözleşmesi açıklaması
- Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
- Son ankette çok çarpıcı sonuçlar
- Emekçinin geleceğine darbe
- Son 72 saatte yaşananlar: Türkiye nereye gidiyor?
- Naci Ağbal görevden alındı
- Erinç Yeldan: Sürdürülebilir kalkınma artık hayal
- Naci Ağbal'ın görevden alınma nedenleri
- KADEM'den İstanbul Sözleşmesi'nin feshi için açıklama
- Hilal Kaplan'dan Şevval Sam'a hakaret