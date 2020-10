Komünist belediye işçilere ne kadar zam yaptı?

28 Ekim 2020 Çarşamba, 10:42

Tunceli Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

161 işçiyi kapsayan sözleşmede yevmiyelere yapılan ortalama zam yüzde 30,19 oldu.

İşçiler arasındaki ücret eşitsizliğinin giderilmeye çalışıldığı sözleşmede zam oranları şu şekilde:

Türkiye Komünist Partisi'nin Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu sözleşmeye dair şunları söyledi:

“Yedi ay sonra tekrar bir araya geleceğiz. Söylediğimiz şeylerin arkasında duracağız. Her yıl biraz daha düzene koyarak bu süreci tamamlayıp işçilerin haklarıyla ilgili yapabileceklerimizi en üst seviyede yapacağız. Ama bu süreçte çok düşük ücrete çalışan arkadaşlarımızın haklarını bir nebze iyileştirmek adına şartlarımızı zorlayarak ve gerçekten büyük bir zaman harcayarak, kafa yorarak bu sözleşmeyi imzaladık. Muhtemeldir işçi arkadaşlarımız ve sendikamızın sundukları tüm talepler karşılanmıyor. Ama hepimiz biliyoruz, hepimiz de burada çalışıyor bu halka hizmet ediyoruz. Mevcuttaki durumumuza, ekonomik darlığa rağmen iyi bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Geçmişte Ovacık'ta da bu meselede yapmış olduğumuz sözleşme bir örnektir. Bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum.”

HANGİ HAKLARA SAHİP OLDULAR

Sözleşme ile kayıt altına alınan diğer sosyal haklar şu şekilde:

-Madde 41 : Fiilen şoför ve iş makinesi operatörü olarak çalışan işçilere her gün 3.00 TL direksiyon primi verilir.

-Madde 42 : (İkramiye) İşçilere, her yıl Ocak ayında 13 günlük ücretleri tutarında 1 sendika ikramiyesi verilir.

-Madde 43 : (1 Mayıs) Her yıl 30 Nisan tarihinde işçilere Net 1.000,00.-TL 1 Mayıs Ödemesi verilir.

-Madde 44 : (Geçici Görev Yardım) Teklif Taslağındaki şekliyle aynen kabul edildi.

-Madde 45 : (Aile – Çocuk ve Öğrenim Yardımı ) 1. 657 Sayılı yasaya tabi devlet memurlarına ödenen aile ve çocuk yardımı miktarı işçilere de net olarak ödenir. 2. İşçilere ayrıca her yıl en geç 15 Eylül tarihinde; İlköğretimde okuyan her çocuk için 100.00 TL Ortaokullarda okuyan her çocuk için 110.00-TL. Lise ve dengi Okullarda okuyan her çocuk için 120.00TL Yüksek Okullar ve üniversite okuyan her çocuk için 140.00 TL öğrenim yardımı verilir.

-Madde 46: Yemek Yardımı 19.00 TL, Yol yardımı 3.00 TL Olarak kabul edildi. Madde 47: Hastalık Yardımı Teklif Taslağındaki aynısı kabul edildi. Madde 48 : ( Yakacak Yardımı ) İşçilere, her ay 33.90-TL yakacak yardımı verilir.

-Madde 49 : (Giyim ve Koruyucu Eşya Yardımı ) 1. İşçilere, yılda bir defaya mahsuben Şubat ayın 15’nde Net 500,00-TL. Giyim yardımı verilir. Ayrıca, Mezbaha kasapları ile su işleri, bayındırlık vb. görevlerde çalışan işçilere 6 ay miatlı lastik çizme, Temizlik işçilerine boy muşambası, yağmurluk ve eldiven verilir.

-Madde 53 : (Bayram Yardımı ) İşveren, işçilere Ramazan Bayramından bir hafta önce 75.00-TL, Kurban Bayramından bir hafta önce 75.00-TL bayram yardımı ödenir.

-Madde 54, 55, 56, 57, 58, 59 teklif taslağındaki aynısı kabul edildi.

-Madde 60 : (Diğer Sosyal Yardımlar ) yürürlükte olan sözleşmedeki şekliyle aynen kabul edilmiştir.



