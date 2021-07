'Kömürleşmiş etlerde kanserojen riski artıyor'

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 00:00

Kurban Bayramı'na çok az bir zaman kala, Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, yurttaşlara uyarılarda bulundu. Kurban Bayramında, kesilecek hayvanların veteriner kontrolünden geçmiş olmasına özellikle bakılması gerektiğini hatırlatan Aktepe, kontrolden geçmeyen hayvanlardan şarbon dahil olmak üzere, tüberküloz, tenya gibi hastalıkların insanlara geçebileceğine dikkat çekti. Aktepe, hayvanların kesildikten sonra hemen evde taze olarak tüketilmemesi gerektiğini söyleyerek, “Bu konuya çok dikkat etmek gerekir, çünkü ölüm katılığı dediğimiz bir konu var hayvanlarda, bir 24 saat kadar hayvan etlerini dinlendirmek gereklidir. Dinlendirmediğimiz etleri tüketirsek, insanlarda karın ağrısı, şişkinlik ve hazımsızlık gibi problemler ortaya çıkabilir. 24 saat çok geliyorsa da sabah kesilen etleri, en azında akşama kadar bekletip, küçük bir parça tüketmek, minik parçalara ayırmak ya da kıyma olarak tüketmek bir parça daha rahatlatabilir” diye konuştu.

‘KURBANDA ETİN YANINDA BOL RENKLİ SALATA TÜKETİN’

Diyetisyen Aktepe, etin yumurtadan sonra en iyi protein kaynağı olduğunu hatırlatarak aynı zamanda demir, magnezyum, çinko, fosfor, B1, B6, B12 ve A vitamini açısından da son derece zengin olduğunu belirtti. Etlerin uygun saklama koşullarına göre eksi 18 derecede 4 ila 6 ay, artı 4 derecede de bir iki hafta saklanabileceğini ifade eden Aktepe, “Eğer etimizi dondurduysak, buzdolabında yani artı 4 derece de çözündürüp dışarıda çözündürmeden, daha sonradan hepsini tüketmek gerekiyor. Biraz tükettik, bir kaç gün sonra kalanını tüketelim ya da tekrar buzluğa atmanın yapılmaması gereklidir” dedi. Hayvan etlerinde bulunmayan tek vitaminin C olduğuna dikkat çeken Aktepe, etlerde C vitamini olmadığı için yanında mutlaka, sebze yemeği ve çok bol renkli bir salata tüketmenin faydalı olacağını vurguladı.

‘KÖMÜRLEŞMİŞ ETLERDE KANSEROJEN ETKİSİ ARTIYOR’

Aktepe kurban etlerini çok yağlı bir şekilde tüketmememiz gerektiğini anımsatarak, etleri pişirme tekniklerine dikkat edilmesini önerdi. Aktepe, “Bunun dışında pişirme teknikleri çok önemli, kızartmalar ya da kavurmalar değil, fırında olabilir haşlayabiliriz ya da yağsız ızgara yapabiliriz. Çünkü etlerin sıfır yağlı desek bile, göremediğimiz yüzde 20 yağı var. Eğer ekstradan kızartıyorsak ya da içine biraz daha yağ ekliyorsak o zaman doymuş yağ oranını biraz daha artırıyoruz ve kolesterolümüzün yükselmesini sağlıyoruz. Kurban bayramında bizlerde etlerin bir kısmı mangal yapılır. Bayram boyunca her yer mangal ateşiyle dolup dumanlar çıkacak, işte buna çok dikkat etmek gerekir. Bir kere mangal yaktığımızda aradaki mesafenin 15 hatta 20 santimetre olması gerekir. Eğer bu seviyeyi korumuyorsak ya da çok fazla pişiriyorsak, yani kömürleştirmeye başladıysak ki bazen görüyoruz, çok iyi pişmiş kömürleşmeye yakın et istiyorlar. İşte o zaman kanserojen etkisini artırmış oluyoruz. Eğer çok iyi de pişirmiyorsak bir takım hastalıklar bize bulaşabiliyor. O yüzden kıvamında pişmeli çünkü B1 ve B6 vitaminlerini de almak için ideal seviyede pişmiş olmasına özen göstermeliyiz” diye konuştu.

‘BAYRAMDA TATLI YERİNE MEYVE TÜKETİN’

Aktepe, bayram boyunca her öğün et tüketilmemesi gerektiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

“Bayram boyunca hem öğle yemeğinde, hem de akşam yemeğinde et tüketmek yerine en azından bir öğünde et grubu tüketip, akşam yemeğinde de ya kurubaklagil olabilir ya da sebze yemeği olabilir, ya da eti çok tükettiysek akşam yemeğini bir kase yoğurt ve salatayla da geçiştirebiliriz. Sıcak havalar başladı, su tüketme oranı çok önemli, biraz yürüyüş yapıp, içtiğimiz su miktarına da dikkat ediyorsak kilo almamızında önüne geçmiş oluruz. Kilonuzu 30 ile çarpın içmeniz gereken su miktarını bulmuş olursunuz. Kurban bayramında tatlıya çok dikkat etmek gerekli, bu bayramda çok yoğun bir şekilde et tüketimi olacağı ve çok fazla kalori alınacağı için en azından bu bayramda taze meyvelerle ya da sade dondurmayla tatlı grubunu tamamlayabiliriz.”