Kongre baskının ardından Trump kabinesinden bir istifa daha

12 Ocak 2021 Salı, 09:24

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından Beyaz Saray'dan ve Trump kabinesinden istifalar sürüyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Wolf, yaptığı yazılı açıklamada, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere görevinden ayrıldığını duyurdu.

20 OCAK’A KADAR GÖREVDEYDİ

Normal şartlarda görevini, Joe Biden'ın göreve geleceği 20 Ocak tarihine kadar sürdürmeyi planladığını belirten Wolf, son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle görevini bırakma kararı aldığını belirtti.

ABD'de geçen haftaki Kongre baskınının ardından Ulaştırma Bakanı Elaine Chao ve Eğitim Bakanı Betsy DeVos görevlerinden istifa etmişti.