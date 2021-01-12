Kongre baskının ardından Trump kabinesinden bir istifa daha

ABD'de İç Güvenlik Bakanlığı'nı vekaleten yürüten Chad Wolf, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Wolf, yerine Federal Acil Durum Yönetim Ajansı Başkanı Pete Gaynor'un Bakan vekilliği görevine geleceğini kaydetti.

AA
12 Ocak 2021 Salı, 09:24
Kongre baskının ardından Trump kabinesinden bir istifa daha
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ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından Beyaz Saray'dan ve Trump kabinesinden istifalar sürüyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Wolf, yaptığı yazılı açıklamada, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere görevinden ayrıldığını duyurdu.

20 OCAK’A KADAR GÖREVDEYDİ

Normal şartlarda görevini, Joe Biden'ın göreve geleceği 20 Ocak tarihine kadar sürdürmeyi planladığını belirten Wolf, son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle görevini bırakma kararı aldığını belirtti.

ABD'de geçen haftaki Kongre baskınının ardından Ulaştırma Bakanı Elaine Chao ve Eğitim Bakanı Betsy DeVos görevlerinden istifa etmişti.


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