Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
TEM Otoyolu Düzce geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, otoyolda ise uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Büyük Melen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selen P. idaresindeki 34 TC 6079 plakalı Mazda marka otomobil, İstanbul istikametinden Ankara istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen otomobil hurdaya dönerken, sürücü Selen P. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Yusuf P. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelilerin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza sebebiyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik, kaza yapan otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü.
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