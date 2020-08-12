12 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

Eski Sahil Güvenlik Komutanı, emekli Koramiral Can Erenoğlu, Doğu Akdeniz’deki gerilime ilişkin, “Gerginliği artıran taraf Yunanistan’dır. Gerginliği daha da artırması halinde, Türkiye ‘kontrollü gerginlik politikası’ izlemelidir. Ayrıca, kendisine gayriaskeri statüde bulundurulması şartıyla anlaşmalarla devredilen adalarda Türkiye tarafından askeri tedbirlere başvurulmasını hukuken haklı kılacak Yunan ihlalleri, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde gündeme getirilmelidir. Bir sonraki aşamada da Ege’de de kıta sahanlığı sınırlarımız BM’ye deklare edilmelidir” dedi.

Emekli Koramiral Erenoğlu, Oruç Reis araştırma gemisinin Akdeniz açıklarında yeniden göreve başlamasına ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu. Bunun, Türkiye’nin kıta sahanlığından taviz vermeyeceğinin mesajı olduğuna vurgu yapan Erenoğlu, “Yunanistan’ın, ilan ettiğimiz Navtex sahası ile çakışacak bir Navtex yayımlaması ve bununla yetinmeyerek burada Atışlı TASMO (Deniz Harekâtının Taktik Hava Desteği) eğitimi yapacağını açıklaması gerginliği daha da artırmaya yönelik bir adım olmuştur. Atışlı TASMO demek, bu sahaya Yunan Harp gemileri ve muharip uçaklarının gönderilerek, Yunan gemilerinin yedekleyeceği denizdeki hedeflere uçaklarca fiili atış yapılması demektir. Oruç Reis ve onun güvenliğini sağlayacak Türk harp gemileri sahada iken, böyle bir atışlı eğitim duyurusu gemilerimizi sahadan çekmeye yönelik tamamen hukuksuz ve gayrimeşru bir girişimdir” dedi.

‘YUNANİSTAN DAHA ÖNCE DE YALAN SÖYLEDİ’

Yunanistan’ın geçmişte de benzer uygulamalarda bulunduğunu belirten Erenoğlu, şunları kaydetti:

“Aylar önce ilan ettiğimiz denizaltı eğitim sahaları duyuruları (SUBNOTE) ile çakışacak şekilde sahalar ilan etmiş, çözüm için NATO ve Avrupa Birliği’ni devreye sokmuştur. Bu sahalara ‘gönderdim’ dediği Yunan denizaltı gemileri, ilan edilen ve sahada bulunması gereken tarihlerde Salamis’te görüntülenerek Yunanistan’ın yalan söylediği somut delillerle kanıtlanarak geri adım attırılmıştır. Yunanistan şimdi de ABD ve Almanya’yı devreye sokmak istemektedir. Yunanistan hem geçmişinden ders almalı hem de aklını başına almalı, Batılılar tarafından uydurulan tarihlerine ve emperyalist güçlere güvenerek onların tetikçisi olmaktan vazgeçmelidir.

‘EGE’DE KITA SAHANLIĞI İLAN EDİLMELİ’

Türkiye’nin yapması gerekenlerin başında “diploması öncelikli politika izlemek” olduğunu vurgulayan Erenoğlu, şunlara vurgu yaptı:

. Dış istihbaratımızın yanı sıra deniz istihbaratı imkânlarımız güçlendirilmelidir.

. Gerginliği artıran taraf Yunanistan’dır. Gerginliği daha da artırması halinde Türkiye kontrollü gerginlik politikası izleyerek kendisine gayriaskeri statüde bulundurulması şartıyla anlaşmalarla devredilen adalarda Türkiye tarafından askeri tedbirlere başvurulmasını hukuken haklı kılacak Yunan ihlalleri, BM Güvenlik Konseyi’nde gündeme getirilmelidir.

. Doğu Akdeniz’in yanı sıra, bir sonraki aşamada Ege’de de kıta sahanlığı sınırlarımız BM’de deklere edilmelidir.

. Gerginliğin derecesine bağlı olarak Kardak adacıklarının dışındaki egemenliği anlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş 150 ada adacık ve kayalığın da isimleri açıklanmalıdır. Benzer durumdaki birçok ülke anlaşmazlık konusu ada ve adacıkların isimlerini açıklamış ve savaş çıkmamıştır.

. Ülkemizin bağımsızlığını, bölünmez bütünlüğünü korumak için yüce önder Atatürk’ün akıl ve bilim rotasını izleyen emekli ve muvazzaf Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin çok önemli bir kısmının kumpas davalarla tasfiye edildiği, özgürlüklerinin gasp edildiği ve şehitlerimiz unutulmamalı, benzer durumlara asla müsaade edilmemelidir.

. Denizlerdeki hayati hak ve menfaatlerimizin korunmasında daha etkili olabilmemiz amacıyla; iktidarın asla iç politika malzemesi yapmaması kaydıyla içeride birlik bütünlük içinde yaşamamız ve suni gündemlerle enerjimizi tüketmememiz gerektiğinin bilincine vararak Doğu Akdeniz gibi son derece hayati ve çatışma riski yüksek sorun alanında muhalefet ve iktidar tek ses ve tek yumruk olmalıdır.

. Dış istihbaratımızın yanı sıra deniz istihbaratı imkânlarımız güçlendirilmelidir.