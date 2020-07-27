Konut kredilerinde 1 yıl ödemesiz dönem bitti, faizler yükseldi

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 14:01

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın 2 Haziran’da hayata geçirdiği ‘avantajlı konut kredisi’ paketine son verildi. Geçen haftadan itibaren ikinci el konutlar için sunulan 0.74 vade oranı artık 0.79 olarak uygulanıyor. 12 aylık ödemesiz dönem uygulaması ise ikinci el konutlarda son buldu. Bunun yerine 3 aylık ödemesiz döneme geçildi. Yeni uygulamayla 180 aya kadar kullandırılan kredilerin süresi, ikinci el konutlar için 120 aya çekildi. Sıfır konutlarda yüzde 0.64 faiz ile 180 aya varan vade seçenekleriyle satın alma işlemi ise sürüyor.

İPOTEKLİ SATIŞ YÜZDE 1287 ARTTI

İktidar, pandemi döneminde ekonomiyi canlandırmak için düşük faizli konut kredisi paketi açıklamıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de konut satışları, kamu bankalarının kredi faiz oranlarındaki önemli düşüşün ve kampanyaların etkisiyle haziranda yıllık bazda yüzde 209.7 artarak 190 bin 12'ye ulaştı. Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1287 artış göstererek 101 bin 504 olmuştu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 53.4 olarak belirlendi.

TAŞIT KREDİLERİNDE DE 6 FİRMAYA DESTEK YOK

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank geçen cumartesi günü ortak açıklama yaparak; 1 Ekim 2019'da başlatılan ve Haziran 2020'de uzatılan Yerli Üretime Özel Taşıt Krredisi desteğini Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının araçlarında çekitğini duyurmuştu. Gerekçe ise fiyat artışları şeklinde açıklanmıştı. Kampanya kapsamda Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirlikleri gerçekleştirilmiş, anlaşmalı firmalardan sıfır km. binek araç veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0.49 - yüzde 0.64 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunuluyordu.

Uzmanlara göre konut kredisi kampanyada değişikliğe gidilmesi ve taşıt kredilerinde 6 firmadan desteğin çekilmesinin ana nedeni kamu bankalarındaki maliyet artışı.