Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde indirim talebi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, salgın sürecinde şoför esnafının kazancının azaldığını belirterek, zorunlu köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde taşımacı esnafa indirim yapılmasını istedi.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, salgın sürecinde şoför esnafının kazancının azaldığına dikkat çekti. Taşımacı esnafının geçen yıla göre zamlanan köprü ve otoyol geçiş ücretleriyle başa çıkamadığını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:
"Zorunlu köprü ve otoyol geçiş ücretleri taşımacı esnafımıza ağır geliyor. Bu kapsamda esnafımıza indirim sağlanması gerekiyor. Köprü ve otoyol geçişlerinden gelen cezalar, pandemi sürecinde silinmeli, bu cezalardan doğan icralar durdurulmalı. Şoför esnafımıza alternatif bir yol sunulamıyorsa diğer giderlerinde kolaylık sağlanmalı. Uzun süredir hayata geçmesi umutla beklenen ticari akaryakıt desteği de verilmeli."
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