Koreografi fotoğrafında el hareketi yaptığı için kovulan işçi işe iade davasını kazandı

15 Ocak 2021 Cuma, 12:26

İstanbul'da özel bir şirket, kuruluşunu kutlamak amacıyla tüm personelinin katılımıyla bahçede yıl dönümü rakamlarını oluşturarak fotoğraf çektirdi.



Fotoğrafta yer alan şirket çalışanı E.Ö.'nün küfür anlamına gelen el hareketi yaptığı iddia edildi. Bunun üzerine kıdem tazminatı verilmeden işten çıkarılan E.Ö., yargıya başvurdu.

İstanbul İş Mahkemesine dava açan E.Ö., dava dilekçesinde işten çıkarılmasının haksız nedenlere dayandığını savunarak işe iadesini istedi. Davalı şirketin avukatı Murat Duran, mahkemeye bir dilekçe sunarak davanın reddini talep etti.

Davalı şirketin mahkemeye sunduğu dilekçede, kuruluş yıl dönümü kapsamında çekilen fotoğrafların şirketin dünyada bağlı bulunduğu tüm birimlerin göreceği elektronik ortama yüklendiği, şirket yönetiminin de koreografi fotoğraflarını incelediği belirtildi.

Dilekçede, söz konusu fotoğraflardan birinde E.Ö.'nün el hareketinin görülmesi üzerine yakınlaştırma işlemi yapıldığı, diğer çalışanların başlarını kaldırıp fotoğrafın çekildiği cihaza bakarken E.Ö.'nün güldüğü, yüzü yanındaki arkadaşına dönük şekilde hareket yaptığı, bu nedenle yönetimin E.Ö.'den yazılı savunma istediği kaydedildi.

El hareketi nedeniyle şirketin kuruluş etkinliklerini içeren yayınlarda satış ekibinin fotoğraflarının yayınlanamadığı vurgulanan dilekçede, "Davacının bu hareketini gösterir fotoğraflar dikkatle incelenmese ve yayınlansa şirketin imajı yerle bir olacak ve şirket büyük zarara uğrayacaktı. Şirket yönetiminin dikkati sayesinde bu husus bertaraf edilse de satış ekibinin fotoğrafının kuruluş etkinliklerini gösteren yayınlarda yer almamasına, şirketin merkezi yönetim nezdinde küçük düşmesine, işini iyi yapmadığı ve iyi yönetilmediği algısı oluşmasına sebebiyet vermiştir." denildi.

Dilekçede, bu nedenlerle davacının iş akdinin İş Kanunu'nun "işçinin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması" maddesi gereğince haklı nedenle feshedildiği yazıldı.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ DE KARARI HUKUKA UYGUN BULDU

Duruşmada savunma yapan davacı E.Ö., söz konusu hareketi kasıtlı yapmadığını ifade ederek, "Çok sayıda çekim yapıldı. Birinde bu hareketi anlık olarak yaptım." dedi.

Mahkeme, davacının kıdemini, daha önce böyle bir nedenle uyarı almamasını ve dava konusu fotoğrafın hiçbir yerde yayınlamamasını dikkate alarak, iş akdinin feshedilmesinin orantılı olmadığına ve feshin son çare olması ilkesine uygun olmadığına karar verdi. Mahkeme, ortada haklı ve geçerli bir fesih bulunmadığını belirterek davacının işe iadesine hükmetti.

Davalı şirketin itiraz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını usul ve esas yönünden hukuka uygun bularak itirazı esastan reddetti.

Karara ilişkin değerlendirmede bulunan şirket avukatı Murat Duran, avukatlığını yaptığı şirkette uzun yıllardır yönetici pozisyonunda görev alan davacının, Türkiye çapında şirketin dergilerinde yayınlanmak üzere çekilen fotoğrafta, amacını bilmesine rağmen küfür anlamı taşıyan bir el hareketi yapmasının, muhatap olarak şirketin tamamına ve yöneticilerine yönelik kötü niyetli bir hareket olduğunu savundu.