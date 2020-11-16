Korona tedavisi süren ABB Başkanı Böcek, vekâlet verdiği isimleri değiştirdi

16 Kasım 2020 Pazartesi, 06:00

Antalya Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Muhittin Böcek’in Covid-19 testinin pozitif çıktığı 17 Ağustos’tan beri başkan vekilliğini yürüten CHP’li meclis üyesi Mehmet Hacıarifoğlu ile Belediye Genel Sekreteri Cansel Tuncer arasında yetki krizi yaşandı.

Hacıarifoğlu, Tuncer’in imza yetkilerini kısıtlayınca Akdeniz Üniversitesi’nde tedavisi süren Başkan Böcek’in, vekâletini meclis üyelerinden Oktay Başaran ve Büşra Özdemir’e dönüşümlü olarak verdiği açıklandı. Bu gelişmeler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Antalya ziyareti sırasında belediye yöneticileri ile yaptığı görüşmeden sonra gerçekleşti.

Hastanede tedavisi süren ABB Başkanı Muhittin Böcek, 13 Kasım 2020 tarihli “E-30022649-903.2.2- 86941” sayılı e-imzalı bir yazı ile yeni vekâlet kararını duyurdu. Yazıda şöyle denildi: “Hastalık izninde olmam nedeniyle, Başkanlık görevinin 13.11.2020 tarihi ile 23.11.2020 tarihleri arasında Bu¨yu¨kşehir Belediye Meclis üyesi Oktay Başaran tarafından, 23.11.2020 tarihinden dönu¨şu¨me kadar Bu¨yu¨kşehir Belediye Meclis üyesi Bu¨şra Özdemir tarafından yu¨ru¨tu¨lmesi Bu¨yu¨kşehir Belediye Meclis üyesi Mehmet Hacıarifoğlu’nun vekâletinin sonlandırılması uygun görülmüştür.”

SEHVEN İDDİASI

Kararın duyulmasının ardından başkan vekili Hacıarifoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile Başkan Böcek adına yayımlanan yazının sahte bir belge olduğunu ve bu belgeyi düzenleyenler hakkında gerekli soruşturmaya yapmak üzere teftiş kurulunun görevlendirildiğini duyurdu.

Paylaşımın ardından sosyal medya platformu WhatsApp’ta ABB Başkanı Böcek’in “akli melekelerinin yerinde” olduğunu belirten bir rapor dolaşmaya başladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Sağlık Kurulu’nca hazırlandığı belirtilen ve Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç.Dr. Ebru Barçın, Dr. Ali Ünal ve Uzman Dr. Tuğba Özel’in imzaladıkları raporun Başhekim Prof.Dr. Ender Terzioğlu tarafından onaylandığı görüldü.

Raporda şöyle denildi: “Covid sonrası yoğun bakım hastası olan Muhittin Böcek, nöropatisi-miyopetisi gelişen, tetraparezik olan hastanın bugün yapılan muayenesinde karar verme-muhakeme-soyut düşünmesi korunmuştur. Şu hali ile akli melekeleri yerinde olup vekâlet verebilir durumdadır.”

Tartışmaların odağı olan Genel Sekreter Cansel Tuncer de sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile kendisinin görevinin başında olduğunu, Büyükşehir Belediye Başkanlığını vekâleten yürüten Hacıarifoğlu ile bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadan çalıştıklarını vurguladı. Tuncer, Böcek’in vekâleti başka meclis üyelerine vermesiyle ilgili kendisinin bir telkini olmadığını belirtti. CHP il yöneticileri ve meclis üyelerinin, tartışmalar partilerine zarar verdiği için herhangi bir girişimde bulunmak istemedikleri öğrenildi.