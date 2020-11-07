07 Kasım 2020 Cumartesi, 09:30

Koronavirüs dışı gelen hastalara yer kalmadı: 'Günlük turkuaz tablodaki 2 binli veriler sadece bir ildeki kadar'

Son bir aydır yeniden pik yapan koronavirüste can kaybı artarak sürüyor. Birçok ilin valisi durumun ciddiyetini aktardı. Hekimler ise hastanelerde neredeyse yatak kalmadığını söyledi.

Her akşam açıklanan hasta sayısı gerçeği yansıtmasa da bu haliyle bile salgında geldiğimiz noktayı gösteriyor. Birçok hastanede Covid-19 dışı hastalara yatak bile yok. Valiler bile durumun geldiği noktayı saklayamıyor.

BirGün'ün haberine göre, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Merkez Konsey üyesi Prof. Dr. İbrahim Akkurt, yoğun bakımda ve hastanelerde neredeyse yer kalmadığını söyledi. Akkurt, acil ve kalıcı önlem alınması gerektiğini belirterek şöyle dedi:

“Günlük turkuaz tablodaki 2 binli veriler sadece bir ildeki kadar. Büyükşehirlerin her birinde ülke genelindeki veriler neredeyse 2 katı. İstanbul bunların başında geliyor. Durumun daha da kötüleşmemesi için saat 22.00’den sonra kapatma gibi göstermelik önlemler değil insanların kapalı ortamlarda bir araya gelmelerinin sosyal devlet ilkelerinin uygun biçimde engellenmesi gerekir.”

HAREKETLİLİK AZALTILMALI

TTB Covid-19 İzleme Grubu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala ise “Vaka artışı salgının kontrol altında tutulamadığının göstergesi. Tedavi etmekle kalmayıp, bulaşı engellemeniz gerekir” dedi. Kontrolün tek başına maske ve el yıkamakla olmayacağını belirten Pala şöyle dedi:

“Gerçek bir kontrol için toplumsal hareketliliği azaltmamız gerekiyor. İstanbul başta olmak üzere bazı il ve ilçelerde tam kapanma gündeme gelmeli. Aksi takdirde önümüzdeki aylarda çok daha yüksek olgu ve ölümle karşılaşabiliriz.”

Sağlık sisteminin salgına yanıt vermekte zorlandığını kaydeden Prof. Dr. Pala, “Hasta yatağı, yoğun bakım yatağı bulmakta ciddi sıkıntı var. Artık yatak bulamamaya kadar gidecek bir durum. Bugün hemen salgınla ilgili kararlar ivedi olarak alınmalı” diye konuştu.