Koronavirüs hastaları ve temaslıları için akıllı bileklik geliyor

17 Kasım 2020 Salı, 14:43

HIMSS Eurasia 2020 Sağlık ve Bilişim Teknolojileri Konferansı’nda konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, pandemiyle mücadelede özellikle temaslı ve pozitif vakaların karantina takipleri için Hayat Eve Sığar Uygulaması’na eklenecek yeni özelliklerle elektronik bileklik alt yapısının hazır olduğunu söyledi.

Dr. Birinci, HES’e eklenen ses, yüz tanıma gibi özelliklerle izolasyon kontrolü yapılabileceğini, bunun yanı sıra elektronik bilekliğin kişinin ateşi yükseldiğinde uyarı vereceğini söyledi. Dr. Birinci, dijital altyapılar sayesinde Türkiye’nin dünyadaki en iyi filyasyon yapan ülkelerden biri olduğunu söyleyerek “Filyasyon ekiplerimiz vaka ve temaslı takipleri sırasında şimdiye dek dünyanın çevresini 160 kez dolaşacak kadar mesafe kaydetti. Sanal santral üzerinden 9,5 milyon dakika telefon görüşmesi yapıldı” dedi.

“DÜNYANIN EN ÇOK KULLANICISI OLAN UYGULAMA”

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Birinci, HES uygulaması ile entegre çalışacak “elektronik bileklik uygulaması” ile ilgili bilgileri de sunumu sırasında paylaşarak, “Geliştirdiğimiz ve çok kısa süre içerisinde hayata geçireceğimiz yeniliklerle HES uygulaması içerisinde, ses ve yüz tanıma ve akıllı bileklik gibi, izolasyon denetimini daha da güçlendiren geliştirmeleri yayınlayacağız. Şu anda 70 milyonu geçen HES kodu sayısı var. 46 milyon kişi en az bir kez HES kodu almış. Aktif HES kodu sayısı 64 milyona ulaşmış durumda. Yani belli ki Türkiye’deki hemen hemen herkes kullanıyor. 19 Nisan’da bütün normalleşme sürecine hazırlanırken HES uygulamasını açmıştık ve HES kodunu sistem üzerinden çalıştırmaya başladık. 30 milyonun üzerinde kullanıcı ile dünyada en çok kullanıcısı olan uygulama diyebiliriz. Ülke nüfus oranına göre baktığımızda ise dünyada ikinci sıradayız” diye konuştu.

YÜKSEK ATEŞ UYARISI, SES VE YÜZ TANIMA ÖZELLİĞİ EKLENECEK

Karantina veya izolasyon süreçlerine uymayan vatandaşların daha etkili denetimi için gündemde olan ve HES ile entegre çalışacak akıllı elektronik bileklik uygulaması hakkında da sunumunda bilgiler veren Dr. Birinci, şu detaylara değindi:

“Yakın bir süreçte sistem olarak altyapısını hazırladığımız ve bir kısmını da tamamladığımız elektronik bileklik, ses tanıma, hatta yüz tanıma gibi özellikleri de HES üzerine ekleyerek izolasyon getiriyoruz. Böylece uygulamayı, komple bu izolasyon sürecini ve salgın sürecinde normalleşmeyi daha da kolaylaştıran bir modele dönüştürmüş oluyoruz. Bütün altyapısını bitirdik. Bundan sonra temaslı kişinin, izolasyondaki kişinin izolasyonunu kolaylaştıran araçlar olarak bileklik, ses doğrulama, yüz tanıma gibi özellikleri izolasyon altındaki kişiye tanımlayıp kullanmasını sağlamaya çalışacağız. İnşallah kısa bir süre içerisinde izolasyon sürecini kolay hale getirmiş olacağız. Teknik olarak entegrasyonu çok kolay, aynı zamanda kişinin vücut sıcaklığını takip eden bir uygulama da olacak. Kişide ateş yükselmesi olduğunda, bilekliğin HES ile entegrasyonu sayesinde uygulama uyarı verecek ve riskli durumda sağlık ekiplerinin kişiyle hızlı bir şekilde temas kurmasını sağlamaya çalışacağız.”