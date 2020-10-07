Koronavirüs karantinasından dönen doktor yaşamını yitirdi

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Ahmet Akbaş koronavirüs karantinasından sonra döndüğü görevinde, mesai gittiği evinde fenalaşarak hayatını kaybetti. İstanbul Tabip Odası genç doktorun ölümünü sosyal medyadan duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2020 Çarşamba, 15:38
Koronavirüs karantinasından dönen doktor yaşamını yitirdi
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İstanbul Tabip Odası, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Ahmet  Akbaş’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Covid-19 nedeniyle 14 günlük izolasyonun ardından yeniden çalışmaya başlatan Dr. Akbaş’ın dün akşam saatlerinde ani olarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

İstanbul Tabip Odası’nın konu ile ilgili açıklaması şöyle:

“Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan meslektaşımız Covid-19 nedeniyle, hafif semptomlarla geçen 14 günlük izolasyonun ardından yeniden çalışmaya başlamıştı.

Dün akşam (6 Ekim 2020) mesai sonrası poliklinik (sürtime) hizmeti veren Dr. Ahmet Akbaş kendisi gibi hekim olan eşinin de evde bulunduğu sırada gece ani olarak yaşamını yitirdi.

“EK BİR SAĞLIK SORUNU YOKTU”

30 yaşında, önceden bilinen ek bir sağlık sorunu bulunmayan genç bir hekimin ani ölümünün, Covid-19 hastalığının komplikasyonları ile ilişkili olabileceğini düşünüyoruz. Otopsi sonucunda elde edilecek bilgiler bu konuda daha net değerlendirme yapılmasına olanak sağlayacaktır.”


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