Koronavirüs karantinasından dönen doktor yaşamını yitirdi
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Ahmet Akbaş koronavirüs karantinasından sonra döndüğü görevinde, mesai gittiği evinde fenalaşarak hayatını kaybetti. İstanbul Tabip Odası genç doktorun ölümünü sosyal medyadan duyurdu.
İstanbul Tabip Odası, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Ahmet Akbaş’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, Covid-19 nedeniyle 14 günlük izolasyonun ardından yeniden çalışmaya başlatan Dr. Akbaş’ın dün akşam saatlerinde ani olarak yaşamını yitirdiği belirtildi.
İstanbul Tabip Odası’nın konu ile ilgili açıklaması şöyle:
“Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan meslektaşımız Covid-19 nedeniyle, hafif semptomlarla geçen 14 günlük izolasyonun ardından yeniden çalışmaya başlamıştı.
Dün akşam (6 Ekim 2020) mesai sonrası poliklinik (sürtime) hizmeti veren Dr. Ahmet Akbaş kendisi gibi hekim olan eşinin de evde bulunduğu sırada gece ani olarak yaşamını yitirdi.
“EK BİR SAĞLIK SORUNU YOKTU”
30 yaşında, önceden bilinen ek bir sağlık sorunu bulunmayan genç bir hekimin ani ölümünün, Covid-19 hastalığının komplikasyonları ile ilişkili olabileceğini düşünüyoruz. Otopsi sonucunda elde edilecek bilgiler bu konuda daha net değerlendirme yapılmasına olanak sağlayacaktır.”
En Çok Okunan Haberler
- İşte iki kez yaptırılıp yayımlanmayan anket
- MHP'li Yalçın, Halk TV ile Çilingiroğlu'nu hedef aldı
- İsmail Küçükkaya açıkladı: Fatih Portakal neden bıraktı?
- 2 ülkeye asker gönderiliyor
- ABD'den S-400 açıklaması: Son derece endişeliyiz
- Verilen ilaçlar hangi ipuçlarını veriyor?
- İYİ Parti’de kılıçlar çekildi
- Berat Albayrak'a ekonomi konusunda güven yerlerde
- Ali Edizer'in önlenemeyen yükselişi!
- Atabay'a yönelik iddialarda yeni gelişme
Video Haberler
- Pazarcıların tekmeli yumruklu yer kavgası kamerada
- Uzaktan eğitim için internet istiyorlar
- Gençlerin oyunu ölümle bitti!
- Yer: Kayseri...Gardıropta halıya sarılı halde yakalandı!
- Toplu ulaşımda dikkat çeken maske uyarısı
- Sürücüleri şaşkına çeviren olay! O anları hemen kaydetti
- Azerbaycan yurttaşının bu görüntülerine beğeni yağdı
- Düdüklü tencere kavgası sosyal medyaya damga vurdu
- Didem Arslan Yılmaz canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
- Demirtaş'tan videolu 'Kobani Olayları' yanıtı
En Çok Okunan Haberler
- İşte iki kez yaptırılıp yayımlanmayan anket
- MHP'li Yalçın, Halk TV ile Çilingiroğlu'nu hedef aldı
- İsmail Küçükkaya açıkladı: Fatih Portakal neden bıraktı?
- 2 ülkeye asker gönderiliyor
- ABD'den S-400 açıklaması: Son derece endişeliyiz
- Verilen ilaçlar hangi ipuçlarını veriyor?
- İYİ Parti’de kılıçlar çekildi
- Berat Albayrak'a ekonomi konusunda güven yerlerde
- Ali Edizer'in önlenemeyen yükselişi!
- Atabay'a yönelik iddialarda yeni gelişme