Koronavirüs ölümlerine ışık tutacak verinin açıklanması ertelendi

23 Haziran 2021 Çarşamba, 13:28

Takvimine göre yarın 2020 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini yayımlaması gereken Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) erteleme kararı geldi.

TÜİK’ten bugün yapılan “Ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri, 2020 haber bültenine ilişkin kamuoyu duyurusu” başlıklı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ulusal Veri Yayınlama Takvimine göre 24 Haziran 2021 tarihinde saat 10:00’da yayımlanması planlanan “Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2020” haber bülteni, idari kayıtlardan üretilmekte olan istatistiklere ilişkin çalışmaların henüz tamamlanamamış olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.”

PANDEMİNİN BİLANÇOSU ORTAYA ÇIKACAK

2020 yılının pandemi yılı olması nedeniyle ölüm ve ölüm nedeni verileri önem taşıyor.

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaşmıştı. 2019’da ise nüfus artışı 1 milyon 151 bin 115 kişi olarak gerçekleşmişti.

Yıllık nüfus artış hızı 2019 yılında binde 13,9 iken, 2020 yılında binde 5,5’e düşmüştü.

Ayrıca Türkiye’de 2020’de 1 milyon 112 bin 859 bebek dünyaya gelmişti. Aynı sayı 2019’da ise 1 milyon 183 bin 652’ydi.

Türkiye’de nüfus artış sayısı ve oranında yaşanan keskin düşüşün en kritik nedenlerinden birinin, 2020 yılında koronavirüs nedeniyle yaşanan can kayıpları olduğu düşünülüyor.

TÜİK’in 2020 yılının ölüm verilerine dair açıklaması, koronavirüs kaynaklı can kayıplarının gerçek boyutu hakkında önemli bir veri sunacak.