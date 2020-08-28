Koronavirüs tedavisi gören milli eğitim şube müdürü öldü

28 Ağustos 2020 Cuma, 10:37

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Darıcı, 18 Ağustos'ta öksürük ve baş ağrısı şikayetleriyle Sivas Numune Hastanesi'ne başvurdu.

Mehmet Darıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıkınca tedavisine başlandı. Darıcı, 26 Ağustos'a kadar normal serviste tedavisi sürerken, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alındı. Darıcı, sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Darıcı'nın, memleketi Sivas'ın Altınyayla ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.