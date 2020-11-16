Koronavirüs tedavisi gören Tuncay Özkan’dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Hastanede koronavirüs tedavisi devam eden CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından bir video mesaj yayınlayarak, sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Özkan, "16 gündür Covid-19 nedeniyle Ege Üniversitesi’nde süren tedavim çok önemli bir aşamaya geldi. Kendi nefesimi alıp vermeye başladım" dedi.
Hastanede koronavirüs tedavisi devam eden CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından bir video mesaj yayınlayarak sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Özkan, "16 gündür Covid-19 nedeniyle Ege Üniversitesi’nde süren tedavim çok önemli bir aşamaya geldi. Kendi nefesimi alıp vermeye başladım" dedi.
Özkan'ın mesajı şöyle:
"16 gündür Covid-19 nedeniyle Ege Üniversitesi’nde süren tedavim çok önemli bir aşamaya geldi. İyileşmem konusunda çok büyük bir adım attık. Akciğerlerimdeki ilk temizliğin gerçekleştiği şeklinde. Oksijen aleti ile solunum ilk kez durdu kendi nefesimi alıp vermeye başladım. İlginize desteğinize, duanıza, sevginize minnettarım. Konuşmam rahatladığında sizinle telefonla da konuşmak istiyorum. Ancak akciğerlerimdeki yorgunluk nedeniyle bunu şimdi gerçekleştiremiyorum. Hepinize sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Hepinizi çok seviyorum, varolun."
CHP'li Özkan, 3 Kasım'da koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak günler sonra ortaya çıktı
- Siri uygulamasında Süleyman Soylu düzeltmesi
- Gökçek'in 'Yavaş' iddiasına yanıt
- İşte Erdoğan'ın önüne geçen isim
- Sadık Albayrak neden istifa etmedi?
- Covid-19'u yenenler 3 hastalıkla boğuşuyor
- Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi'nin oy oranını açıkladı
- Halk TV'den 'Bir Başkadır' tepkisi
- Formula 1'de şampanya yerine gazoz patlatmışlar!
- Mazgalı izleyen köpek itfaiyeyi harekete geçirdi
Video Haberler
- MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga
- AKP’li başkandan çağrı: Hastaneler tamamen doldu
- Beklenmedik ölüm! 13 yaşındaki Genç'in o anları kamerada
- 'Miss Ugandalılar' bu kez polis baskınında ortaya çıktı
- Bir dakika içerisinde 6 kez kaza yaptı!
- Hava almak için balkona çıktı, gördüğü manzara şaşırttı
- 3 çocuk babası komşu kavgasında öldürüldü
- 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü küçük Zeynep'i böyle ezdi
- Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı anı kamerada
- Bağcılar'da sokakta silahlı kavga! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak günler sonra ortaya çıktı
- Siri uygulamasında Süleyman Soylu düzeltmesi
- Gökçek'in 'Yavaş' iddiasına yanıt
- İşte Erdoğan'ın önüne geçen isim
- Sadık Albayrak neden istifa etmedi?
- Covid-19'u yenenler 3 hastalıkla boğuşuyor
- Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi'nin oy oranını açıkladı
- Halk TV'den 'Bir Başkadır' tepkisi
- Formula 1'de şampanya yerine gazoz patlatmışlar!
- Mazgalı izleyen köpek itfaiyeyi harekete geçirdi