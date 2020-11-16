Koronavirüs tedavisi gören Tuncay Özkan’dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

16 Kasım 2020 Pazartesi, 15:35

Hastanede koronavirüs tedavisi devam eden CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından bir video mesaj yayınlayarak sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Özkan, "16 gündür Covid-19 nedeniyle Ege Üniversitesi’nde süren tedavim çok önemli bir aşamaya geldi. Kendi nefesimi alıp vermeye başladım" dedi.





Özkan'ın mesajı şöyle:

"16 gündür Covid-19 nedeniyle Ege Üniversitesi’nde süren tedavim çok önemli bir aşamaya geldi. İyileşmem konusunda çok büyük bir adım attık. Akciğerlerimdeki ilk temizliğin gerçekleştiği şeklinde. Oksijen aleti ile solunum ilk kez durdu kendi nefesimi alıp vermeye başladım. İlginize desteğinize, duanıza, sevginize minnettarım. Konuşmam rahatladığında sizinle telefonla da konuşmak istiyorum. Ancak akciğerlerimdeki yorgunluk nedeniyle bunu şimdi gerçekleştiremiyorum. Hepinize sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Hepinizi çok seviyorum, varolun."

CHP'li Özkan, 3 Kasım'da koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.