Koronavirüs tedbirleri: Bankalar kaça kadar açık?
Bankalar yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma saatlerinde değişikliğe gideceklerini duyurdu. 16 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren İstanbul'da bazı bankalar yeni çalışma saatlerine göre çalışıyor.
BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ
Son dönemde Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın ardından bir takım tedbirler uygulamaya konuldu.
İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla uygulanan tedbirlerin yanı sıra bazı kurumlar da çalışanları ve müşterileri için bir dizi tedbir almaya başladı. Bunların başında ise bankalar geliyor. Bazı bankalar 16 Kasım'dan itibaren İstanbul'da çalışma saatlerinde değişikliğe gidecek.
Türkiye İş Bankası ile Garanti Bankası çalışma saatlerini değiştireceğini duyurdu. Yapılan düzenlemenin ardından Türkiye İş Bankası ve Garanti Bankası'nın gişe çalışma saatleri 10.00-17.00 olarak değiştirildi.
Türkiye İş Bankası bu uygulamaya 9 Kasım'da geçerken, Garanti Bankası ise 16 Kasım'da bu çalışma saatlerini uygulamaya başladı.
Türkiye İş Bankası: 10.00-17.00
Garanti Bankası: 10.00-17.00
Ziraat Bankası: 09.00-17.00
Halkbank: 09.00-17.00
VakıfBank: 09.00-17.00
Yapı Kredi Bankası: 09.00-17.00
HSBC: 08.30-17.00
Denizbank: 09.00-17.00
Akbank: 09.00-17.00
Türkiye Ekonomi Bankası: 09.00-17.00
Kuveyt Türk Bankası: 09.30-17.00
ING Bank: 09.00-17.00
En Çok Okunan Haberler
- Damadım beni aldatmış diyerek...
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne kınama ve ihtar!
- Bakan Koca: Somut tedbirler hayata geçirilecek
- Albayrak'ın istifasıyla ilgili iddialara yanıt
- 'Sus' genelgesini bizzat Süleyman Soylu göndermiş
- Bakan Selçuk'tan eğitimde koronavirüs itirafı
- İmamoğlu'ndan soruşturmayla ilgili ilk açıklama
- AFAD'dan başkanlara 'deprem' yasağı!
- 'Şeyha Moza'nın değil, İmamoğlu'nun yanındayız'
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Siyanürle altın arama çalışmalarına köylülerden tepki
- 9 ayda diyetle 40 kilo verdi, değişimiyle dikkat çekti
- Fatih Altaylı açık açık sordu! Soylu'dan İmamoğlu yanıtı
- Canlı yayında gerçek vaka sayısını açıkladı!
- Sivas’ta bomba paniği... Vali açıklama yapı
- MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga
- AKP’li başkandan çağrı: Hastaneler tamamen doldu
- Beklenmedik ölüm! 13 yaşındaki Genç'in o anları kamerada
- 'Miss Ugandalılar' bu kez polis baskınında ortaya çıktı
- Bir dakika içerisinde 6 kez kaza yaptı!
En Çok Okunan Haberler
- Damadım beni aldatmış diyerek...
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne kınama ve ihtar!
- Bakan Koca: Somut tedbirler hayata geçirilecek
- Albayrak'ın istifasıyla ilgili iddialara yanıt
- 'Sus' genelgesini bizzat Süleyman Soylu göndermiş
- Bakan Selçuk'tan eğitimde koronavirüs itirafı
- İmamoğlu'ndan soruşturmayla ilgili ilk açıklama
- AFAD'dan başkanlara 'deprem' yasağı!
- 'Şeyha Moza'nın değil, İmamoğlu'nun yanındayız'
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı