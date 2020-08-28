Koronavirüs tespit edilen okul sayısı 176'ya yükseldi

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), son iki gündür ülke genelindeki eğitimcilere Covid-19 tanısı konulan okul sayısının 176'ya yükseldiğini duyurdu. Sendika 176 okulun ismini tek tek açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2020 Cuma, 15:18
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Eğitim-Sen Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada daha önce 80 olarak açıklanan koronavirüs vakası görülen okullar listesini güncelledi. Yeni açıklamaya göre, 96 okulda daha koronavirüs vakası tespit edilmesiyle, salgının görüldüğü okul sayısı 176’ya ulaştı.

Son olarak virüs bulaşan okul sayısı 34’ken, önceki gün bu sayıya 46 okul daha eklenmiş, böylece Covid-19 görülen okul sayısı 80’e yükselmişti.

Sendikanın açıklamasında, "Pek çok ilden ve ilçeden covid-19 tanısı konulan veya şüphesi bulunan eğitim emekçilerine ait bilgiler merkezimize gelmeye devam etmektedir. Yayınlanan okul isimleri pazartesi gününden bu yana okulda bulunan arkadaşlarımızdan tanı konulan veya temaslı çalışanların bulunduğu okullardır. MEB bu okullarla ilgili gerekli önlemleri almalı ve çalışanların sağlığıyla ilgili bir risk oluşmamasına özen göstermelidir. Sorun bulunan veya sorun bulunduğu iddia edilen bu okullarla ilgili son durumu MEB’in kamuoyu ile paylaşması gerekmektedir" ifadelerine yer verilerek okulların isimleri şöyle sıralandı:

  1. Adana Ceyhan İlçe MEM
  2. Adana Seyhan Mümine Hatun Anaokulu
  3. Adana Sarıçam Ç.Ü. Anaokulu
  4. Adana Seyhan Beyazıt O.O.
  5. Adana Seyhan Fatih Terim A.L.
  6. Adana Yüreğir Tuğrulbey O.O.
  7. Ağrı Hamur İlçe MEM
  8. Amasya Merkez İlyas Köyü İ. Ö. O.
  9. Amasya Merkez Cumhuriyet Ortaokulu
  10. Amasya Merkez Kayabaşı İ. Ö. O.
  11. Amasya Merzifon TOKİ O.O.
  12. Amasya Merzifon Mehmet Akif Ersoy İ.O.
  13. Ankara Mamak Misket İ.O.
  14. Ankara Sincan Altınordu Layika Akbilek İ.O.
  15. Ankara Sincan Selahattin Akbilek A.L.
  16. Ankara Etimesgut Şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk AİHL
  17. Ankara Mamak 29 Ekim O.O.
  18. Ankara Mamak Abidin Paşa MTAL
  19. Ankara Yenimahalle Alparslan A.L.
  20. Antalya Kaş Kınık O.O.
  21. Antalya Kaş Kınık İ.H.L.
  22. Antalya Muratpaşa Güzeloluk A.L.
  23. Antalya Kemer Beldibi İ.O./O.O.
  24. Antalya Konyaaltı Akdeniz A.L.
  25. Antalya Kepez Hüsniye Özdilek MTAL
  26. Antalya Muratpaşa Emel Sevgi Taner İ.O.
  27. Antalya Kepez İsmail İltemir İ.O.
  28. Antalya Kepez Prof. İhsan Koz İ.O.
  29. Aydın Efeler Mimar Sinan MTAL
  30. Aydın Efeler Av. Cevat Aldemir O.O.
  31. Aydın Efeler Halide Hatun İ.O.
  32. Aydın Nazilli Mehmet Akif Ersoy A.L.
  33. Balıkesir Edremit Avcılar O.O.
  34. Bartın Kozcağız Ç.P.L.
  35. Bartın Merkez Cumhuriyet A.L.
  36. Batman Merkez Fatih A.L.
  37. Batman Merkez Telekom Anadolu Lisesi
  38. Batman Merkez Sosyal Bilimler Lisesi
  39. Batman Gerçüş Koçaklar O.O.
  40. Çanakkale Ayvacık İ.H.O.
  41. Denizli Tavas Zeybekler A.L.
  42. Diyarbakır Yenişehir Rekabet Kurumu A.L.
  43. Diyarbakır Yenişehir Merkez AİHL
  44. Diyarbakır Karapınar Ahmedi Hani A.L.
  45. Diyarbakır Kayapınar Nafiye Şevki Cizrelioğlu O.O.
  46. Diyarbakır Kayapınar Nazime Tatlıcı İ.O.
  47. Düzce Akçakoca Atatürk O.O.
  48. Erzincan Merkez Demirkent Atatürk İ.O.
  49. Eskişehir Odunpazarı Halk E.M.
  50. Giresun Bulancak Sabiha Özdemir Anaokulu
  51. Hakkâri Merkez Karşıyaka İ.O.
  52. Iğdır Mareşal Fevzi Çakmak O.O.
  53. Isparta Şehit Mustafa Gözütok O.O.
  54. Isparta Süleyman Demirel Anaokulu
  55. İstanbul Bağcılar İstiklal İ.O.
  56. İstanbul Beşiktaş Şehit Hüseyin Tunç Özel Eğitim O.
  57. İstanbul Beyoğlu Fındıklı M.T.A. L.
  58. İstanbul Eyüp Şehit Öğretmenler O.O.
  59. İstanbul Sultanbeyli Sultan Alparslan M.T.A.L.
  60. İstanbul Şişli RAM
  61. İstanbul Ümraniye Evliya Çelebi MTAL
  62. İzmir Buca Çakabey İ.H.O.
  63. İzmir Bornova Şehit Ali Güner Yeşilbağ İ.O./O.O.
  64. İzmir Kemalpaşa Armutlu Veli Üzümcü İ.O.
  65. Kilis Hürriyet İ.O.
  66. Kilis Merkez Nar Taneleri Anaokulu
  67. Kilis Merkez Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
  68. Kocaeli Darıca Fen L.
  69. Kocaeli Darıca Dede Korkut İ.O.
  70. Kocaeli Çayırova Çayırova O.O.
  71. Kütahya Merkez Mehmet Akif İnan O.O.
  72. Kütahya Merkez Aysel Selahattin Erkasap S.
  73. Kütahya Merkez Seyitömer ÇPL.
  74. Kütahya Tavşanlı Moymul O.O.
  75. Kütahya Tavşanlı İbni Sina M.T.A.L.
  76. Kütahya Tavşanlı Nazmi Sarı İ.O.
  77. Malatya Battalgazi Türk Telekom O.O.B.L.
  78. Malatya Battalgazi Türkiyem O.O.
  79. Malatya Yeşilyurt Gazi Lisesi
  80. Malatya Yeşilyurt Feyzullah Taşkınsoy O.O.
  81. Malatya Yeşilyurt Yeşilyaka O.O.
  82. Malatya Yeşilyurt Vali Galip Demirel O.O.
  83. Malatya Yeşilyurt Toki O.O.
  84. Mardin Kızıltepe Yolaldı İ.O.
  85. Mersin Akdeniz RAM
  86. Mersin Yenişehir Yenişehir İ.O.
  87. Muğla İl MEM
  88. Sakarya İl MEM
  89. Sakarya Adapazarı İlçe MEM
  90. Samsun Vezirköprü Oymaağaç İ.O.
  91. Sinop Türkeli M.T.A.L.
  92. Tokat Merkez Yeşilırmak İ.O.
  93. Urfa Haliliye Osman Ertüren O. O.
  94. Urfa Karaköprü İMKB İ.O.
  95. Urfa Siverek Mehmetçik İ.O.
  96. Van İpekyolu Zaferler İ.H.O.

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