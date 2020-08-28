Koronavirüs tespit edilen okul sayısı 176'ya yükseldi

28 Ağustos 2020 Cuma, 15:18

Eğitim-Sen Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada daha önce 80 olarak açıklanan koronavirüs vakası görülen okullar listesini güncelledi. Yeni açıklamaya göre, 96 okulda daha koronavirüs vakası tespit edilmesiyle, salgının görüldüğü okul sayısı 176’ya ulaştı.

Son olarak virüs bulaşan okul sayısı 34’ken, önceki gün bu sayıya 46 okul daha eklenmiş, böylece Covid-19 görülen okul sayısı 80’e yükselmişti.

Sendikanın açıklamasında, "Pek çok ilden ve ilçeden covid-19 tanısı konulan veya şüphesi bulunan eğitim emekçilerine ait bilgiler merkezimize gelmeye devam etmektedir. Yayınlanan okul isimleri pazartesi gününden bu yana okulda bulunan arkadaşlarımızdan tanı konulan veya temaslı çalışanların bulunduğu okullardır. MEB bu okullarla ilgili gerekli önlemleri almalı ve çalışanların sağlığıyla ilgili bir risk oluşmamasına özen göstermelidir. Sorun bulunan veya sorun bulunduğu iddia edilen bu okullarla ilgili son durumu MEB’in kamuoyu ile paylaşması gerekmektedir" ifadelerine yer verilerek okulların isimleri şöyle sıralandı: