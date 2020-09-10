Koronavirüse yakalanan Bülent Arınç, Erdoğan'la aynı toplantıya katılmıştı

10 Eylül 2020 Perşembe, 21:06

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Twitter hesabından kendisinin ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Arınç, "Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir" demişti.

Arınç'ın 2 Eylül'de Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katıldığı biliniyor.