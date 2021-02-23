Koronavirüse yakalanan hamile kadın, oğlunu kucağına alamadan hayata veda etti

23 Şubat 2021 Salı, 11:24

25 yaşındaki Duygu Abacı Arslan, yaklaşık 1 ay önce Covid-19'a yakalanması üzerine Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

6 aylık hamile olan Arslan’ın, durumunun kötüleşmesi üzerine bebeği sezaryenle alındı.

Ameliyatla erkek bebeği dünyaya getiren ve Çorum'da bir hastaneye sevkedilen anne yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

'Yamaç’ adı verilen bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedavisi ise sürüyor.