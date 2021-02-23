Koronavirüse yakalanan hamile kadın, oğlunu kucağına alamadan hayata veda etti

Amasya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören ve 6 aylık bebeği sezaryenle alınan genç kadın, hayatını kaybetti.

Mehmet Menekşe
23 Şubat 2021 Salı, 11:24
Koronavirüse yakalanan hamile kadın, oğlunu kucağına alamadan hayata veda etti
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25 yaşındaki Duygu Abacı Arslan, yaklaşık 1 ay önce  Covid-19'a yakalanması üzerine Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

6 aylık hamile olan Arslan’ın, durumunun kötüleşmesi üzerine bebeği sezaryenle alındı.

Ameliyatla erkek bebeği dünyaya getiren ve Çorum'da bir hastaneye sevkedilen anne yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 

'Yamaç’ adı verilen bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedavisi ise sürüyor.


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