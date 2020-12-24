Koronavirüse yakalanan Macron'un sağlık durumunda yeni gelişme

24 Aralık 2020 Perşembe, 14:30

Elysee Sarayı, Macron’un artık hastalığa dair herhangi bir belirti göstermediğini ve karantina sürecini sonlandırabileceğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Macron artık Covid 19’un semptomlarını göstermiyor. Hasta olduğu süre boyunca ülkemizin temel güncel konuları hakkında çalışmaya devam etti. Daha önce belirlenen toplantılara katıldı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Macron'un gelecek günlerde de aynı şekilde çalışmalarına devam edeceği vurgulandı.

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