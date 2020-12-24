Koronavirüse yakalanan Macron'un sağlık durumunda yeni gelişme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un herhangi bir Covid-19 belirtisi göstermediği ve karantina sürecini sonlandırabileceği açıklandı.

İHA
24 Aralık 2020 Perşembe, 14:30
Koronavirüse yakalanan Macron'un sağlık durumunda yeni gelişme
Abone Ol google-news

Elysee Sarayı, Macron’un artık hastalığa dair herhangi bir belirti göstermediğini ve karantina sürecini sonlandırabileceğini duyurdu.
Yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Macron artık Covid 19’un semptomlarını göstermiyor. Hasta olduğu süre boyunca ülkemizin temel güncel konuları hakkında çalışmaya devam etti. Daha önce belirlenen toplantılara katıldı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Macron'un gelecek günlerde de aynı şekilde çalışmalarına devam edeceği vurgulandı. 

TEMASTA OLANLAR DA KARANTİNAYA GİRMİŞTİ

17 Aralık'ta Macron'un Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu. Macron ile temasta olan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve OECD Genel Sekreteri Angel Gurria da izolasyona girmişti.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler