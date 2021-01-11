Koronavirüse yakalanan Okan Karacan hastaneye kaldırıldı
Oyuncu ve sunucu Okan Karacan sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Karacan yaptığı paylaşımda, durumunun ağırlaştığını ve koronavirüs tedavisinin hastanede devam edeceğini açıkladı.
Ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan koronavirüs tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karacan, "Kendimi iyi hissetmediğim için hastaneye gidiyorum. Sağlık görevlileri gelip beni aldılar" dedi.
"SON 3 GÜNDÜR KARANTİNADAYDIM"
Karacan paylaşımında "Sevgili dostlar Covid-19 tedavim için hastaneye sevk edildim. Son 3 gündür karantinadaydım. Ama durumum ağırlaşınca tedavim hastanede devam edecek. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın" notunu yazdı.
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