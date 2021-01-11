Koronavirüse yakalanan Okan Karacan hastaneye kaldırıldı

11 Ocak 2021 Pazartesi, 10:25

Ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan koronavirüs tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karacan, "Kendimi iyi hissetmediğim için hastaneye gidiyorum. Sağlık görevlileri gelip beni aldılar" dedi.

"SON 3 GÜNDÜR KARANTİNADAYDIM"

Karacan paylaşımında "Sevgili dostlar Covid-19 tedavim için hastaneye sevk edildim. Son 3 gündür karantinadaydım. Ama durumum ağırlaşınca tedavim hastanede devam edecek. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın" notunu yazdı.







